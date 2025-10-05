Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното

Съпругата на волейболната легенда - Владимир Николов, както и майка на двама от героите на изминалото световно първенство във Филипините - Александър и Симеон, разказа как се отглеждат шампиони, как се преживява раздялата и как се изхранват четирима мъже, когато са на една маса.

Няма Великден, няма Нова година, няма празници! Има мачове, режим и поддържане на форма

Мая Николова даде ексклузивно и обширно интервю за предаването на Българската национална телевизия "Говори сега".

Владо Николов: Алекс и Мони вече ме надминаха във волейбола! Мая, те, Филип и Дария са моят връх в живота

"Почти не съм виждала момчетата, но мисля, че вече започват да се успокояват и да осъзнават всъщност какво направиха. Ние също се чувстваме малко по-спокойни, защото и ние отскочихме до Филипините, а пътуването ни беше малко тежичко", разкри Николова.

"Честно да кажа, аз не исках да ходим, защото пътуванията със самолет са ми малко проблемни. Не се чувствам комфортно горе във въздуха, но Владо ме побутна и ми каза: "Сега или никога. Не знаеш дали друг път ще се случи това двамата ти сина да играят". Не съм мислила, че трябва да сме там, защото сме били някакви треньори или сме били част от волейболния живот на децата. Може би ще прозвучи малко егоистично, че искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното", добави тя.

"Волейболът е колективен спорт. Владо не си скрива емоциите към синовете ни умишлено, защото той знае всъщност какво е волейбол и че ако се изтъкне един човек, няма да бъде честно за останалите. Много ни е трудно, защото те двамата получават достатъчно внимание в социалните мрежи и аз наистина имам чувството, като че ли трябва да прикрия нещо, защото някой би си помислил, че искам да изтъкна моите синове, което въобще не е така", коментира майката на Александър и Симеон, които се превърнаха в интернет сензации по време на шампионата на планетата във Филипините.

Мая Николова разказа и как се справя с мисълта, че две от децата ѝ са продължили напред и развиват кариерите си в чужбина, далеч от майчиния дом.

"На по-близки хора съм споделяла, че първото откъсване беше много сериозно, защото Алекс замина за Америка. Естествено, че всяко откъсване е трудно, но е по-приемливо, ако беше отишъл в Италия, Испания, Гърция... хващаш самолета и за 2-3 часа си там. В Америка не е така - голямо разстояние, съвсем различна култура и условия... беше много тежко. Аз лично не влизах в неговата стая в продължение поне на 2 месеца. Просто ми беше неприятно. Мъжът ми не беше така, със сигурност. Той знаеше, че това е най-правилното решение и наистина се оказа така. Аз съм щастлива, че той замина, защото знам, че трябва да се развива, а тук таванът му дойде. Пускам го, но е тежко и всички други майки го знаят", сподели тя.

Снимки: Startphoto | Снимки: Sportal.bg