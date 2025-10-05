Порто и Бенфика в голямото дерби на Португалия

Един от най-големите сблъсъци в португалския футбол ще се състои тази неделя, когато лидерът Порто посреща третия в класирането Бенфика на стадион "До Драгао". Двубоят от 8-ия кръг на Лига Португал ще започне в 23:15 часа под ръководството на съдията Мигел Ногейра. Това е първото "О Класико" за сезон 2025/2026, което ще бъде и дебют в дербито за двамата нови треньори - Франческо Фариоли начело на Порто и Жозе Моуриньо, който се завърна в родината си, за да поеме Бенфика.

Порто доминира в началото на сезона, заемайки първото място с 21 точки от 7 мача, впечатляващ голов баланс от 19 вкарани и само 1 допуснат гол. "Драконите" имат 4 точки преднина пред Бенфика, която е на трета позиция със 17 точки и голова разлика 13:4. Победа за домакините би увеличила разликата до 7 точки и би затвърдила позицията им като основен претендент за титлата, докато успех за "орлите" би намалил дистанцията до само точка и би възобновил интригата в борбата за шампионската корона.

Порто е в изключителна форма с пет поредни победи във всички турнири. "Драконите" победиха Цървена звезда с 2:1 в Лига Европа на 02.10.2025, преди това разгромиха Арука като гост с 0:4 на 29.09.2025. Впечатляващата серия включва и победа над РБ Залцбург с 0:1 в Лига Европа (25.09.2025), както и убедителен успех над Рио Аве с 0:3 (19.09.2025) и минимална победа над Насионал с 1:0 (13.09.2025). Бенфика, от своя страна, показва колебливи резултати с две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет мача. "Орлите" загубиха от Челси с 1:0 в Шампионска лига (30.09.2025), преди това победиха Жил Висенте с 2:1 (26.09.2025), завършиха наравно 1:1 с Рио Аве (23.09.2025), спечелиха срещу АВС с 0:3 (20.09.2025) и претърпяха изненадваща загуба от Карабах с 2:3 в Шампионска лига (16.09.2025).

Последните пет сблъсъка между двата гранда показват изключително интензивно съперничество с променливи резултати. В последната им среща на 06.04.2025 на "До Драгао", Бенфика разгроми Порто с 1:4, като Евангелос Павлидис блесна с хеттрик (1', 43', 69'), а Николас Отаменди добави четвъртия гол в 90-ата минута. Единственото попадение за домакините отбеляза Саму Омородион (81'). По-рано през сезон 2024/2025, Бенфика също надделя над Порто с 4:1 на стадион "Луж", с голове на Алваро Карерас и две попадения на Анхел Ди Мария. През март 2024 г. обаче "драконите" нанесоха унизително поражение на "орлите" с 5:0, като Вендерсон Галено се отличи с два гола. Общо в последните пет мача Бенфика има предимство с 4 победи срещу 1 за Порто.

Пепе (Порто) се утвърждава като един от най-важните играчи за "драконите" този сезон с 2 гола и 2 асистенции в първенството. Бразилският крилен нападател е изиграл 441 минути в 5 мача, като е отправил 6 удара, 4 от които точни. Пепе е особено опасен срещу Бенфика, като в един от предишните им сблъсъци е отбелязал гол с 3 точни удара от общо 4. Въпреки че в последната среща с "орлите" не успя да се разпише, неговата скорост и техника го правят постоянна заплаха за защитата на съперника. Евангелос Павлидис (Бенфика) е истинският голмайстор на "орлите" с впечатляващите 5 гола и 2 асистенции в първенството. Гръцкият нападател е особено смъртоносен срещу Порто, като в последната им среща отбеляза хеттрик. В настоящия сезон Павлидис е изиграл 640 минути в 7 мача, като е реализирал 3 дузпи и е отправил 27 удара, 13 от които точни. Неговата голова ефективност и умение да се позиционира правилно в наказателното поле го правят най-голямата заплаха за вратата на Порто в предстоящия двубой.