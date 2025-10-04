Аталанта и Комо си попречиха взаимно с равен

Популярни
  • 4 окт 2025 | 23:53
Отборите на Аталанта и Комо разделиха точките, стигайки до равенство 1:1 в среща от 6-ия кръг на италианската Серия А. По този начин и двата тима пропуснаха възможността да се изкачат в топ 4 на класирането. Въпреки това бергамаските, заедно с отбора на Ювентус, остават единствените отбори без загуба от началото на сезона.

И двата гола паднаха преди почивката. Първо домакините от Бергамо поведоха чрез Лазар Самарджич в 6-ата минута, а малко по-късно, в 19-ата, Максимо Пероне изравни. До края нови голове не паднаха, а вместо това съдията отсъди общо 29 нарушения и показа четири жълти картона.

Това бе последен мач за двата отбора преди паузата за националните отбори. След подновяването на клубния футбол Аталанта ще има две тежки домакинства — срещу Лацио в Серия А (19.10) и срещу Славия (Прага) в Шампионската лига (22.10). Комо пък ще има не по-малко тежко предизвикателство на Ботуша в лицето на Ювентус (19.10).

