  Волейбол
  2. Волейбол
  3. ЦСКА с втори успех в Перник

ЦСКА с втори успех в Перник

  • 4 окт 2025 | 23:38
  • 118
  • 0

Волейболистите на ЦСКА се устремиха към спечелване на трофея от мемориалния турнир за Купа „Борис Гюдеров“, който се провежда в едноименната зала в Перник. Представителите на „червените“, водени от Сашо Попов, победиха домакините от Миньор (Перник) с 3:0 (25:21, 25:21, 25:22) във втория мач от програмата днес.

Така "армейците" записаха втори пореден успех, след като на старта надиграха вечния съперник Левски София след пълен обрат от 0:2 до успех с 3:2 гейма. С това те са водачи след втория ден с два успеха и 5 точки. Сините, които победиха Монтана с 3-0 гейма, заемат втора позиция с една победа, една загуба и 4 точки.

В последния ден ЦСКА среща Монтана, като нов успех, независимо с какъв резултат, ще подпечата триумфа им и ще доведе до вдигането на Купата. При загуба с 2:3 гейма от Монтана, ако Левски спечели срещу домакините Миньор с 3-0, ще се стигне до равенство и изчисляване на следващите показатели.

Тимът на ЦСКА имаше водачество в първите два гейма и убедително ги затвори. В третата част треньорът Сашо Попов реши да даде възможност на всички състезатели, като извади титулярите. Волейболистите на Миньор се възползваха и поведоха с 16:11. При този развой Попов върна част от основните състезатели и ЦСКА започна да наваксва. При равенството 22:22,  състезателят на "червените" Тодор Костов застана на крайната линия, а неговият сервис затрудни посрещането на домакините. ЦСКА направи три последователни точки и спечели гейма и победата с 3:0 гейма.

