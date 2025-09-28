Първа победа за ФК Троян

В Троян, едноименния тим спечели първата си победа от началото на сезона – 3:1 над Ювентус (Малчика). Срещата е от шестия кръг на Северозападната Трета лига. Пред Мартин Милков се откри първия голов шанс, но той не вкара във вратата на Троян. Велислав Минков направи обратното и домакините поведоха, четвърт час след началото. Последваха пропуски на Калоян Тодоров, Валентин Антонов и Милков пред вратата на Троян. Втората част започна с натиск на Ювентус. В 47-ата минута обаче настана суматоха и Евгени Игнатов покачи на 2:0. Удар от далеч на Марио Наков върна интригата в 67-ата минута за 2:1. Офанзивата на гостите продължи, но Наков, Ивайло Дюлгеров и Пламен Аспарухов пропиляха всичко. Накрая Игнатов прехвърли вратаря за окончателното 3:1.