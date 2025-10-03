Иван Кочев: Сред фаворитите са

Утре Марица (Милево) играе в Несебър с едноименния тим. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Гостуваме на най-опитния отбор и един от фаворитите за първото място. Настройваме се за изключително тежък мач. Готови сме за такъв. Такива двубои каляват характера и помагат за израстването на отборите. Теренът ще е перфектен. Съперникът залага на футбола. Ще се надиграваме. Очаквам качествен двубой. Вярвам в нашите футболисти. Имат потенциал да се противопоставят успешно на противника. Ще търсим точки в Несебър“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).