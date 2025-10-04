Популярни
Левски 3:1 Берое, Марин Петков с нов важен гол
Атлетик Билбао сложи край на лошата серия

  • 4 окт 2025 | 21:41
  • 339
  • 0

Наредилият доста слаби резултати в последно време Атлетик Билбао взе глътка въздух, благодарение на драматичен домакински успех с 2:1 над Майорка в мач от 8-ия кръг на Ла Лига. Резервата Алехандро Рего донесе победата с гол в 82-рата минута. Това е първи успех за баските от края на август, след което те бяха записали пет загуби и едно реми.

Нико Уилямс се завърна в игра за Атлетик след лечение на контузия, но за негово нещастие трябваше да замени батко си Иняки Уилямс, който от своя страна получи травма.

Иначе точно Иняки изведе домакините напред още в 9-ата, когато беше точен от наказателен удар. Макар да играха много добре до почивката, футболистите на Ернесто Валверде не удвоиха аванса си.

След паузата “лъвовете” изгубиха ритъм и логично в един момент бяха наказани след рикошет, който превърна едно центриране в неспасяемо за вратаря - 1:1 в 77-ата минута. Голът за Майорка беше записан на името на Саму Коща.

Баските все пак имаха последната дума и в 82-рата Рего насочи кълбото в мрежата за победното 2:1.

