Иван Редовски: В подем са

Утре Балкан (Ботевград) приема Сливнишки герой (Сливница). Срещата е от 11-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Съперникът се представя добре от началото на сезона. Това му дава самочувствие, увереност, амбицира го да продължи по същия начин. Ясно е, че ни предстои изключително тежка битка. Неведнъж сме печелили такива. Все още се лутаме обаче. Продължаваме да се борим и с кадрови проблеми. Когато играем на нашия стадион обаче, целта е само една – победа“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент на ботевградчани.