Струмска слава обърна Септември в зрелищен мач

Струмска Слава постигна победа с 3:2 над коравия отбор на Септември (Симитли). Срещата започна с домакинско надмощие на отбора на Славата. Още в първите минути на срещата се откри добра възможност пред Дейвид Джоров, който след пробив на Чавдар Христов получи добро центриране на първа греда и стреля, но ударът му мина до гредата в аут. Последва силен удар на Добромир Панчаревски от отбора на Септември, който бе отразен от вратаря на "Славата " Йордан Димитров.Гостите откриха резултата след много добро индивидуално изпълнение извън наказателното поле на капитана им Тодор Траянов, който с много добре насочен удар в зглобката на вратата откри резултата - 0:1.

Футболистите на Струмска Слава продължаваха да държат инициативата, но много опитния треньор на Септември - Спас Стоименов бе разузнал добре нашия отбор, и футболистите от Симитли много добре се защитаваха. В края на полувремето Симеон Димитров при една добра контра атака достигна до топката но стреля в аут.Втората част започна с по активна игра на Славата, и след добро подаване в наказателното поле, Любомир Тодоров стреля точно и изравни резултата - 1:1.

Все пак в 65-ата минута Славата обърна резултата, след като Александър Аспарухов получи успореден пас в наказателното поле и с премерен удар направи резултата 2:1. След инкасирания гол, опитния Спас Стоименов изтегли отбора си в по-предни позиции, и при една постепенна атака Николай Арахангелов се пребори за топката и я отне на фланга, напредна и навлезе в наказателното поле, където останал сам срещу вратаря на Септември реализира за 3:1 в полза на Струмска Слава. Макар и с два гола пасив в резултата, гостите не се предаваха и търсеха гола.

Здравко Карадачки получи пас зад защитата на "Славата", овладя топката и останал очи в очи с вратаря Йордан Димитров стреля, но Димитров спаси. В края на срещата Влади Ласков навлезе от фланга, стреля точно и отбеляза за 3:2, с което оформи крайния резултат.В следващия 12-ти кръг от Югозападната Трета лига, отбора на Струмска Слава ще гостува в София на втория отбор на Левски.