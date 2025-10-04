Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аугсбург
  3. Аугсбург сложи край на негативната серия

Аугсбург сложи край на негативната серия

  • 4 окт 2025 | 19:30
  • 352
  • 0
Аугсбург сложи край на негативната серия

Аугсбург записа първа победа след серия от четири поредни загуби в Бундеслигата. Тимът на Сандро Вагнер спечели с 3:1 домакинството си на Волфсбург и излезе от зоната на изпадащите.

Двубоят стартира отлично за домакините и за защитника Ноакай Банкс, който се завърна в титулярния състав за първи път след осем месеца. Бранителят откри резултата в третата минута след удар от воле. Аугсбург доминираше в началото и притисна съперника, но това не продължи дълго и играта стана равностойна. След половин час игра вратарят на гостите Грабара направи блестящо спасяване след удар на Саад. Малко преди почивката тимът на Вагнер не успя да се възползва от грешка в защитата на съперника.

Аугсбург започна по-добре и второто полувреме и стигна до гол в 51-ата минута, когато Кьомюр се разписа. “Вълците” реагираха и създадоха няколко опасни ситуации пред вратата на съперника за кратко разстояние, но не стигнаха до гол и в 63-ата минута получиха още един. Робин Фелхауер напарви резултата 3:0. Две минути по-късно Адам Дагим върна надеждите на гостите. Те обаче не бяха близо до ново попадение, а до края можеха да загубят и с по-голям резултат.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 10824
  • 12
Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 14708
  • 7
Футбол, мафия, наркотици и гумен пенис на допинг контрол – всичко това свързва един човек

Футбол, мафия, наркотици и гумен пенис на допинг контрол – всичко това свързва един човек

  • 4 окт 2025 | 15:51
  • 3243
  • 0
Още една лоша новина за Фабиан Нюрнбергер

Още една лоша новина за Фабиан Нюрнбергер

  • 4 окт 2025 | 14:58
  • 1437
  • 2
Няма да търся отмъщение срещу Ювентус, категоричен е Алегри

Няма да търся отмъщение срещу Ювентус, категоричен е Алегри

  • 4 окт 2025 | 14:47
  • 1310
  • 1
Ханзи Флик: Не знаем дали Ямал ще е готов за дербито с Реал Мадрид

Ханзи Флик: Не знаем дали Ямал ще е готов за дербито с Реал Мадрид

  • 4 окт 2025 | 14:18
  • 3399
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Берое, Сангаре завърши отлична атака на "сините"

Левски 1:0 Берое, Сангаре завърши отлична атака на "сините"

  • 4 окт 2025 | 20:14
  • 23274
  • 20
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

  • 4 окт 2025 | 19:35
  • 14942
  • 9
Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

  • 4 окт 2025 | 17:15
  • 27109
  • 37
Челси 1:0 Ливърпул, втори пропуск на Салах

Челси 1:0 Ливърпул, втори пропуск на Салах

  • 4 окт 2025 | 19:30
  • 7554
  • 12
Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 10824
  • 12
Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 14708
  • 7