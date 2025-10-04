Аугсбург сложи край на негативната серия

Аугсбург записа първа победа след серия от четири поредни загуби в Бундеслигата. Тимът на Сандро Вагнер спечели с 3:1 домакинството си на Волфсбург и излезе от зоната на изпадащите.

Двубоят стартира отлично за домакините и за защитника Ноакай Банкс, който се завърна в титулярния състав за първи път след осем месеца. Бранителят откри резултата в третата минута след удар от воле. Аугсбург доминираше в началото и притисна съперника, но това не продължи дълго и играта стана равностойна. След половин час игра вратарят на гостите Грабара направи блестящо спасяване след удар на Саад. Малко преди почивката тимът на Вагнер не успя да се възползва от грешка в защитата на съперника.

Das Warten hat ein Ende: Augsburg holt gegen Wolfsburg den ersten Dreier seit vier Spielen. ✅



↪️ Die "Wölfe" damit nur mit zwei Punkten aus den letzten fünf Partien. #SkyBundesliga #FCAWOB pic.twitter.com/MfWsXmJzaP — Sky Sport (@SkySportDE) October 4, 2025

Аугсбург започна по-добре и второто полувреме и стигна до гол в 51-ата минута, когато Кьомюр се разписа. “Вълците” реагираха и създадоха няколко опасни ситуации пред вратата на съперника за кратко разстояние, но не стигнаха до гол и в 63-ата минута получиха още един. Робин Фелхауер напарви резултата 3:0. Две минути по-късно Адам Дагим върна надеждите на гостите. Те обаче не бяха близо до ново попадение, а до края можеха да загубят и с по-голям резултат.

Снимки: Imago