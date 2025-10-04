Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Йоана Константинова се класира за полуфиналите на сингъл във Варна

Йоана Константинова се класира за полуфиналите на сингъл във Варна

  • 4 окт 2025 | 18:46
  • 263
  • 0
Йоана Константинова се класира за полуфиналите на сингъл във Варна

Йоана Константинова се класира за полуфиналите на сингъл на международния турнир по тенис за жени във Варна с награден фонд 15 хиляди долара. 18-годишната българка се наложи над Алексия Пуяц (Румъния) с 6:0, 7:6(3) за близо два часа на корта. Срещата трябваше да се изиграе вчера, но беше отложена заради лошото време. Мачовете днес се играят на твърди кортове на открито, тъй като на клей не е възможно да се проведат.

Константинова спечели убедително първия сет, а във втората част се стигна до тайбрек. В него тя взе аванс от 4:1 и без проблеми затвори мача.

Българката, която за първи път достига до тази фаза на турнир от Международната федерация ITF, очаква на полуфиналите утре Анастасия Цветкович (Сърбия).

