Изплатиха част от дълговете към звездите в Големия шлем на атлетиката

  • 4 окт 2025 | 18:18
  • 821
  • 0
Изплатиха част от дълговете към звездите в Големия шлем на атлетиката

Стартиращият проект на Майкъл Джонсън Големият шлем на атлетиката получи финансова инжекция, която ще му позволи да изплати част от дълговете си към доставчици и участващи атлети, сред които са Емануел Уанионий и Мелиса Джеферсън-Уудън.

Амбициозният проект, но изпаднал в затруднение лекоатлетически стартъп, избегна на косъм колапс, след като си осигури спешно финансиране от съществуващи инвеститори.

Паричната инжекция позволи на лигата да извърши дългоочаквани частични плащания към атлетите в петък, което е крехка, но значима стъпка към стабилизиране на дейността ѝ.

Стартъпът, основан от олимпийската легенда Майкъл Джонсън и стартирал с голям шум през 2023 г., беше изправен пред дългове от близо 19 милиона долара. Около 11 милиона долара се дължаха на атлети под формата на наградни фондове и такси за участие, а други 8 милиона долара – на доставчици, вариращи от организатори на събития до градове домакини.

В петък сутринта атлетите потвърдиха, че са получили половината от дължимите им суми. "Това е огромна стъпка напред и признание за GST, че изпълняват обещанието си“, заяви ветеранът-агент Рей Флинт, който представлява звездите Джош Кър и Коул Хокър.

Сред пряко засегнатите атлети са някои от най-ярките имена в леката атлетика. Американската кралица на спринта Сидни Маклафлин-Леврон се състезава на турнира във Филаделфия, докато изгряващата американска звезда Мелиса Джеферсън-Уъдън и кенийската сензация в средните дистанции Емануел Уанионий също бяха част от списъка със спортисти.

Лигата беше обещала рекордни наградни фондове – 100 000 долара за първо място – наред с безпрецедентни придобивки като покрити самолетни билети и самостоятелни хотелски стаи.

Очаква се новото финансиране да възлезе на обща стойност между 5 и 10 милиона долара. Източници съобщиха за Front Office Sports, че 5,5 милиона долара ще отидат директно при атлетите, а остатъкът е предназначен за преговори с доставчици и заплати на служители. В Големия шлем на атлетиката са останали по-малко от 10 служители след масовите съкращения по-рано това лято.

Снимки: Imago

