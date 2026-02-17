Рашидат Аделеке подобри собствения си национален рекорд на 300 метра в зала

Рашидат Аделеке направи впечатляващо завръщане на пистата след седеммесечно отсъствие, подобрявайки собствения си национален рекорд на Ирландия на 300 метра в зала. Това се случи по време на турнира Tyson Invitational в Арканзас в края на миналата седмица.

Аделеке постигна време от 36.30 секунди и финишира втора след Стейси Ан Уилямс от Ямайка, която постави нов рекорд на турнира с 35.92 секунди. С това си постижение ирландката подобри предишния си най-добър резултат от 36.42 секунди, поставен на Millrose Games в Ню Йорк през 2024 г.

Спринтьорката от Дъблин не се беше състезавала от юли миналата година, когато участва в бягането на 200 метра на Диамантената лига в Лондон. Три седмици по-късно тя прекрати сезона си преждевременно заради поредица от повтарящи се контузии, което я принуди да пропусне Световното първенство по лека атлетика в Токио през септември.

23-годишната атлетка беше обявила намерението си да се състезава рядко през сезона в зала и по всичко изглежда, че ще пропусне Световното първенство в зала в Торун следващия месец. Въпреки че 300-метровата дистанция не е често срещана в състезанията, този резултат ясно показва, че зимната ѝ подготовка върви по план.

Очаква се Аделеке да участва в поне още едно състезание в зала, преди да насочи вниманието си към сезона на открито, където основната ѝ цел ще бъде Европейското първенство в Бирмингам през август.

Снимки: Gettyimages