За трета поредна година Уейни Келати подобри американския рекорд в полумаратона

За трети път в рамките на три години Уейни Келати подобри американския рекорд в полумаратона. В неделя 29-годишната атлетка завърши на второ място в полумаратона на Барселона с време 1:06:04.

С това си постижение Келати свали пет секунди от собствения си национален рекорд. Тя финишира на две минути зад победителката в състезанието Лойс Чемнунг, която постави нов рекорд на трасето с 1:04:01.

Келати и Чемнунг стартираха заедно, но кенийската атлетка се откъсна преди първата контрола на 5-ия километър, която двете преминаха съответно за 15:22 и 15:29. Келати достигна 10-ия километър за 30:52 и 15-ия за 46:29, преди да се отправи към финала в парка „Сиутадела“.

Състезанието бе своеобразно завръщане за Келати, която преживя труден ден на Световното първенство по крос-кънтри през януари, където се класира на 40-то място. Неделното представяне беше и първото състезание за Келати, след като подписа с Nike като свой нов професионален спонсор.

Снимки: Gettyimages