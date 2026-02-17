Чепкируй ще защитава титлата си на женския маратон в Нагоя

Шампионката Шейла Чепкируй ще се изправи срещу силни съпернички в лицето на Айналем Деста и Хонами Маеда, докато се готви да защити титлата си на женския маратон в Нагоя. Надпреварата, която е част от Световния атлетически тур с платинен етикет, ще се проведе на 8 март.

Организаторите обявиха стартов списък, в който фигурират общо десет атлетки с лични рекорди под 2 часа и 22 минути. Сред тях се открояват имената на Юнис Чумба и Сели Чепиего Каптич.

Кенийката Чепкируй, която е шампионка от маратона в Ню Йорк през 2024 г. и завърши трета в същото състезание през ноември, спечели миналогодишното издание в Нагоя с време 2:20:40. Тогава тя изпревари японката Саяка Сато и представителката на Бахрейн Чумба.

Чепкируй, чието най-добро постижение в кариерата е 2:17:29, постигнато във Валенсия през 2022 г., сега се завръща в Нагоя. Там тя ще поднови съперничеството си с Чумба и ще се изправи срещу етиопката Деста, която през октомври спечели маратона в Амстердам с впечатляващото време 2:17:37.

Японката Маеда е настоящата рекордьорка на Азия, след като завърши втора в Осака през 2024 г. с време 2:18:59. Кенийката Каптич пък записа силното 2:20:03 в Барселона през 2023 г.

Към елитната група се присъединяват миналогодишната подгласничка Сато и нейната сънародничка Юка Андо, шампионка в Нагоя от 2024 г. В надпреварата ще участват още рекордьорката на Испания Махида Мааюф, както и японките Аюко Сузуки и Рика Каседа. За местните състезателки състезанието ще бъде и квалификация за Маратонския гранд шампионат – селекцията на Япония за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages