Фейт Кипиегон ще атакува световния рекорд на 3000 метра в Монако

Многократната световна рекордьорка Фейт Кипиегон се завръща в Диамантената лига, за да се състезава в дисциплината 3000 метра по време на турнира Herculis EBS в Монако през юли.

Легендарната кенийска бегачка ще се завърне на мястото, където постави един от най-забележителните си световни рекорди. Кипиегон ще стартира в бягането на 3000 метра за жени на 10 юли по време на кръга от Диамантената лига за 2026 г. в Монако.

Това се случва три години, след като тя подобри световния рекорд на една миля именно там през 2023 г. Този рекорд беше един от трите, които тя подобри през сезон 2023 на Диамантената лига, и един от общо петте, които е поставила на турнири от веригата през последните три години.

Последният ѝ световен рекорд дойде на Prefontaine Classic в Юджийн миналия юли, където тя записа време от 3:48.68 в бягането на 1500 метра, подобрявайки собственото си предишно най-добро постижение с 0.36 секунди.

През миналия сезон в Силезия Кипиегон постави рекорд на Диамантената лига на 3000 метра, като остана на по-малко от секунда от 32-годишния световен рекорд на Уан Дзюнся.

В Монако тя ще има нов шанс да влезе в историята на три километра, като целта ѝ е 2026 г. да стане четвъртата поредна година, в която подобрява световен рекорд в Диамантената лига.

Освен все по-бързите времена на пистата, през 2026 г. Кипиегон ще преследва и шеста титла в кариерата си от Диамантената лига. Към момента тя има пет диамантени трофея и 29 победи в състезания от веригата, което я нарежда сред най-успешните атлети в историята на сериите.

Турнирът в Монако е десетият кръг от Диамантената лига за 2026 г., която започва в Доха на 8 май и завършва с двудневен финал в Брюксел на 4-5 септември. Веригата събира най-големите имена в леката атлетика на някои от най-емблематичните стадиони в света, преминавайки през четири континента и 15 града в рамките на сезона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages