Най-бързият българин Петър Петров празнува рожден ден днес

Бронзовият медалист на 100 метра от Олимпийските игри в Москва през 1980 година Петър Петров празнува рожден ден днес. Националният рекордьор на България на 100 метра с 10.13 секунди навършва 71 години.

Петров, чийто национален рекорд на 60 м от 6.58 сек беше подобрен миналата седмица от Христо Илиев (6.54), има още един олимпийски финал на 100 метра в Монреал през 1976 г. Петров има и три медала на 60 метра от европейски първенства в зала - бронз в Мюнхен 1976, сребро в Милано 1978 и бронз във Виена 1979 г.

Екипът на Sportal.bg честити празника на именития ни спринтьор!