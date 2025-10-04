Глен Милс предрича, че най-доброто за Облик Севил тепърва предстои след триумфа в Токио

Бившият треньор на Юсейн Болт Глен Милс вярва, че Облик Севил е разкрил само малка част от потенциала си и може да бяга дори по-бързо след пробивната си победа в Токио. Милс обясни защо вече очаква много от Облик Севил след впечатляващото му бягане на Световното първенство по лека атлетика в Япония.

След като години наред завършваше четвърти, извън подиума, Облик Севил най-накрая спечели най-високото отличие във финала на 100 метра за мъже на световния форум.

Ямайският спринтьор се класира четвърти на Световните първенства по лека атлетика през 2022 г. в Юджийн и през 2023 г. в Будапеща, преди най-накрая да постигне личен рекорд от 9.76 секунди, за да спечели финала на 100 метра в Токио.

Сребърният олимпийски медалист на 100 метра Кишейн Томпсън и защитаващият титлата си Ноа Лайлс заеха съответно второ и трето място в надпреварата.

Милс сега вярва, че след като Севил е преодолял основните си предизвикателства, той има потенциала постоянно да се конкурира с Ноа Лайлс, Кишейн Томпсън и други топспринтьори.

Опитният треньор обясни, че Облик Севил има още много какво да даде, като се има предвид, че все още е млад и се учи на тънкостите в спринта.

"Щом попаднем в перфектна ситуация, в която той е 100% здрав, 9.76 е просто сянка, капка в морето. Той може да бяга много по-бързо от това, ако е на 100%“, каза Глен Милс в интервю за Television Jamaica.

"Така че аз наистина се радвам за него и това ще допринесе много за продължаващото му развитие, защото той все още е млад и очаквам много повече от него.“

Глен Милс обясни, че решението Облик Севил да не участва в последните състезания от Диамантената лига не е било умишлено, а по-скоро се дължи на продължаващи здравословни проблеми, които са затруднили тренировките и подготовката му през последните три години.

Бившият треньор на Юсейн Болт добави, че ограниченото участие на Севил е било в негов най-добър интерес, предвид повтарящите се проблеми, с които са се справяли.

Размишлявайки върху предишния сезон, Глен Милс каза, че са били уверени в спечелването на злато след полуфинала, но контузия в слабините се е оказала сериозна пречка. Въпреки че резултатът е бил разочароващ, те са разбирали причината и са били готови да се върнат към чертожната дъска.

"Той не се състезава в Диамантената лига и така нататък, и това не е нещо, което не искаме да правим. Както изразих и преди, да го тренирам и да го подготвя здрав, за да се състезава, беше огромно предизвикателство през последните 3 години“, добави Милс.

"Миналата година, след като пробяга полуфинала, бяхме уверени в шансовете му да спечели златото. Но знаехме, че има предизвикателство и че контузията в слабините ще издържи за финалното бягане.

Бяхме силно разочаровани, но знаехме какъв е проблемът и въпреки че беше разочароващо, бяхме готови да се върнем. Поработихме върху проблема и мисля, че той го е преодолял.“

След като проблемите с контузиите вече са зад гърба му, а увереността му е на рекордно високо ниво, Глен Милс вярва, че Облик Севил навлиза в най-добрата фаза от кариерата си – фаза, в която постоянството, здравето и опитът могат да го издигнат сред най-великите спринтьори в света.