Анисимова се разправи с Коко Гоф, Пегула пропиля три мачбола и загуби драматично от Носкова

  • 4 окт 2025 | 17:30
Четвъртата в света Аманда Анисимова се нуждаеше само от 58 минути, за да победи защитаващата титлата си от Коко Гоф и да се класира за финала на турнира в Пекин. Надпреварата при дамите е на твърди кортове и е с награден фонд в размер на 8.963 милиона долара.

Финалистката от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ спечели с 6:1, 6:2, докато Гоф се бореше за ритъм, като допусна пет двойни грешки и голям брой непредизвикани грешки.

"Просто бях развълнувана да играя тук в първия си полуфинал. Успях да се представя наистина добре. Знаех, че ще трябва да играя наистина добре срещу Коко, ако искам да спечеля", каза Анисимова, която поведе с 5:0 в двата сета по пътя си към втория си финал на WTA 1000 за годината.

На финала в неделя Анисимова ще се изправи срещу чехкинята Линда Носкова, която спечели с 6:3, 1:6, 7:6 (8:6) срещу Джесика Пегула (САЩ) в Пекин след вълнуващ тайбрек на последния сет, за да си осигури място на първия си финал на WTA. Това е най-голямата победа в кариерата на 20-годишната Носкова до момента.

След като отстъпи в първата част, Пегула спечели убедително втория сет днес, давайки само гейм на съперничката си. Третата част обаче беше крайно оспорвана и се стигна до тайбрек, въпреки че преди това, при 6:5, Пегула пропусна три мачбола на свой сервис. В тайбрека Пегула почти поведе с 4:1 в тайбрека, но пропусна топка над главата и Носкова, която беше пълна с енергия, върна мини-брейка за 2:3. След поредица от мини-пробиви в крайна сметка Носкова надделя и утре ще се изправи в първия си мач за титла на такова ниво.

Снимки: Gettyimages

