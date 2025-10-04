Популярни
  Луис Енрике: Можем да сме горди с успеха срещу един от най-добрите отбори в Европа

Луис Енрике: Можем да сме горди с успеха срещу един от най-добрите отбори в Европа

  • 4 окт 2025 | 17:23
  • 170
  • 0
Луис Енрике: Можем да сме горди с успеха срещу един от най-добрите отбори в Европа

На днешната си пресконференция наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике обсъди не само утрешното гостуване на Лил, но също така победата с 2:1 над Барселона в Шампионската лига, както и младите таланти на клуба.

„След европейски успех срещу един от най-добрите тимове на континента, и то далеч от дома, можем да бъдем горди. Аз като треньор, както и футболистите, но също така и феновете. Преодоляхме трудностите и чувството е невероятно. Младите ни таланти? Чувстваме връзката между школата и първия състав. Винаги е страхотно да видим как млади играчи се присъединяват към нас, но също така те се връщат към юношеските състави, за да продължават с тренировките. Те се забавляват, спокойни са и са наистина смели. Такъв е манталитетът на нашите млади футболисти и е невероятно да виждаме този манталитет на всекидневна база.

Първенството е важно за нас, като трябва да бъдем постоянни и да поддържаме тази последователност. Винаги е трудно да играем далеч от дома, като Лил са сред най-добрите тимове в първенството и също играха през седмицата. Опитваме се да се възстановим добре. Работихме добре днес и сме готови за този мач преди паузата. Харесва ми да играем на подобни стадиони, на които има страхотна атмосфера. Има много такива в Лига 1 и знам, че моите играчи също харесват тези мачове на високо ниво. Това са страхотни двубои за играене. Лил са силен отбор и ги познаваме добре, защото помним срещите помежду ни от миналия сезон. Мислим главно за това да се подобрим и да продължим нашия път.

За Люка Шевалие ще бъде специален мач, защото той се завръща у дома. Но когато подпишем с даден играч, ние вярваме, че той ще бъде важен за нас за дълго време. Винаги търсим да се подобряваме колективно и индивидуално, това е нашата цел. Витиня? Върша една и съща работа с всички футболисти. Може и да говорим повече за Витиня, защото е сред най-добрите халфове в света, но не съм фокусиран само върху него. Работя с всички играчи, за да се подобряваме като тим. Но да, той е футболист, който може да направи разликата във всеки един момент. Ние обаче само можем да чакаме и да гледаме неговото развитие като играч“, коментира Енрике.

Снимки: Gettyimages

