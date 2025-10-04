Леванте удари Овиедо като гост и се отдалечи от опасната зона

Леванте победи с 2:0 като гост Овиедо в двубой от осмия кръг на Ла Лига. Блгодарение на този успех тимът от Валенсия се изкачи до 12-ата позиция във временното класиране, като е на три точки от зоната на изпадащите.

Гостите откриха резултата в 30-ата минута, когато Карлос Алварес получи в наказателното поле от Санчес и стреля в горния ъгъл. При попадението обаче имаше и спорни обстоятелства, тъй като реферът Хосе Мунуера попречи на Рейна в опита му да стигне до една спорна топка, след което се разви атаката на Леванте.

Брекало пропусна най-добрата ситуация за домакините преди почивката.

Овиедо започна добре второто полувреме, но Райън спаси един опасен удар с глава на Кармо, а в в 69-ата минута изстрел на Илиас от границата на наказателното поле срещна гредата.

Две минути след това Леванте нанесе втория си удар, след като Карл Ета Ейонг направи добавка отблизо, след като преди това топката рикошира в гредата след удар на Рей от далечна дистанция.

В добавеното време Райън лиши домакините от почетен гол, след като спаси удар отблизо на Илиас.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages