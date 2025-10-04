Популярни
Лия Каратанчева отпадна във втория кръг на турнир в Букурещ

  • 4 окт 2025 | 16:59
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лия Каратанчева отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей за жени в румънската столица Букурещ с награден фонд 60 хиляди долара. 22-годишната българка отстъпи в драматичен мач пред Миа Ристич (Сърбия) с 6:7(6), 6:7(8) за 2:28 часа.

В първия сет пробиви нямаше, а в тайбрека Каратанчева поведе с 6:1. Но след това тя пропиля пет поредни сетбола, съперничката й направи серия от седем поредни точки и спечели с 8:6. Във втората част двете си размениха по два пробива, а в тайбрека българката спаси мачбол, пропиля два сетбола и след 10:8 Ристич затвори мача.

Снимки: Imago

