WADA най-сетне взе решение за Кения, бъдещето на леката атлетика в страната остава несигурно

Кения избегна незабавни санкции от Световната антидопингова агенция (WADA), след като представи коригиращ план, но бъдещето на леката атлетика в страната остава несигурно в очакване на допълнителен преглед.

Световната антидопингова агенция (WADA) съобщи в петък, че Кения е избегнала незабавни санкции, след като е представила коригиращ план за справяне с основните недостатъци, установени в нейните антидопингови операции.

На 11 септември WADA обяви, че Антидопинговата агенция на Кения (ADAK) не спазва нейния кодекс след одит през 2024 г., който идентифицира "няколко критични изисквания“, останали неразрешени.

Съгласно международните правила, на ADAK бяха дадени 21 дни – до 2 октомври – да оспори обвинението или да представи план за отстраняване на проблемите.

Преди крайния срок ADAK предостави четиримесечен план за действие, очертаващ стъпки за преодоляване на пропуските. WADA призна, че е постигнат "значителен и видим напредък“, което накара агенцията да върне случая за допълнителен преглед, вместо да налага санкции.

"През това време и преди крайния срок на 2 октомври ADAK постигна значителен и видим напредък, включително разработването на коригиращ план за действие, който очертава как възнамерява да се справи в рамките на четири месеца с оставащите критични изисквания, установени чрез одита“, се казва в изявление на WADA.Глобалната репутация на Кения е заложена на карта

Ако ADAK беше официално обявена за несъответстваща, Кения щеше да се сблъска със загуба на финансиране от WADA и достъп до международни програми. Нейните представители също щяха да бъдат отстранени от бордовете и комитетите на WADA, а страната нямаше да има право да бъде домакин на регионални, континентални или световни първенства. Това рискуваше да провали амбициите на Кения да кандидатства за Световното първенство по лека атлетика през 2029 или 2031 г.

Президентът на Кения Уилям Руто се намеси в четвъртък, обещавайки мащабни реформи за защита на репутацията на нацията в леката атлетика.

"Страната ще направи всичко необходимо, за да прочисти националния антидопингов орган (ADAK)“, каза той, подчертавайки, че избягването на санкции е основен приоритет.

Нарастваща допинг криза в Кения

От 2017 г. насам повече от 140 кенийски атлети – предимно бегачи на дълги разстояния – са били наказани от Звеното за почтеност в леката атлетика (Athletics Integrity Unit), повече от всяка друга страна. Сред тях са олимпийски шампиони и световни рекордьори, включително олимпийската шампионка в маратона от 2016 г. Джемима Сумгонг и настоящата световна рекордьорка в маратона Рут Чепнгетич.