Опосум прекъсна волейболен мач в Бразилия

Истински куриоз беляза двубоя между женските отбори на Баруери - Осаско от щатското първенство по волейбол на Сао Пауло – Campeonato Paulista Feminino. Срещата, която трябваше да реши финалната съдба на плейофния сблъсък, бе прекъсната в най-напрегнатия момент – при резултат 12:15 за Osasco в златния гейм, когато на игралното поле внезапно нахлу… опосум!

Инцидентът се случи точно когато напрежението в залата бе нажежено до краен предел. Докато двете формации се готвеха за следващото разиграване, отстрани на игрището се появи опосум, който влетя в игралното поле и предизвика пълна паника сред волейболистките.

Takie cuda w Brazylii, a w Argentynie pamiętam jak Zbyszek Bartman opowiadał, że też zwierzątka można było spotkać w halii https://t.co/TCj2yRQpF1 — Ewa Mac (@EwaMac1) October 4, 2025

Състезателките инстинктивно се разбягаха с писъци, като най-уплашена изглеждаше централната блокировачке на един от отборите, която побърза да се отдалечи възможно най-далеч от неочаквания гост. Мачът бе временно спрян, а служителите на залата трябваше да се намесят, за да изведат животното извън пределите на площадката.

Mówią, że siatkówka nikogo nie interesuje.



W Brazylii na mecze przychodzą nawet oposy 🦨



😏



pic.twitter.com/v2RrfVHXQD — VolleyViper (@siatawpl) October 4, 2025

Да видиш опосум на волейболен мач е истинска рядкост, която се случва може би веднъж на десетилетие.