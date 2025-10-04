Популярни
Опосум прекъсна волейболен мач в Бразилия

  • 4 окт 2025 | 15:58
Истински куриоз беляза двубоя между женските отбори на Баруери - Осаско от щатското първенство по волейбол на Сао Пауло – Campeonato Paulista Feminino. Срещата, която трябваше да реши финалната съдба на плейофния сблъсък, бе прекъсната в най-напрегнатия момент – при резултат 12:15 за Osasco в златния гейм, когато на игралното поле внезапно нахлу… опосум!

Инцидентът се случи точно когато напрежението в залата бе нажежено до краен предел. Докато двете формации се готвеха за следващото разиграване, отстрани на игрището се появи опосум, който влетя в игралното поле и предизвика пълна паника сред волейболистките.

Състезателките инстинктивно се разбягаха с писъци, като най-уплашена изглеждаше централната блокировачке на един от отборите, която побърза да се отдалечи възможно най-далеч от неочаквания гост. Мачът бе временно спрян, а служителите на залата трябваше да се намесят, за да изведат животното извън пределите на площадката.

Да видиш опосум на волейболен мач е истинска рядкост, която се случва може би веднъж на десетилетие.

