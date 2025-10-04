Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нефтохимик спечели и втората контрола с Берое

Нефтохимик спечели и втората контрола с Берое

  • 4 окт 2025 | 14:59
  • 668
  • 0
Нефтохимик спечели и втората контрола с Берое

Волейболистите на бронзовия медалист Нефтохимик 2010 (Бургас) спечелиха и втората контрола с Берое 2016 (Стара Загора). Воденият от Франческо Кадеду тим се наложи над старозагорци с 3:1 (26:24, 25:27, 31:29, 25:15).

Вчера бургазлии надиграха категорично съперника с 4:0 гейма.

"Както казах вчера, не знам дали резултатът има значение. Исках да видя някои неща и ги видях само частично. Давахме назаем на Берое различен централен блокировач във всеки гейм, за да замести болните играчи на отбора им", заяви старши треньорът Франческо Кадеду пред BGvolleyball.com.

"Подобрихме малко сервиса си в сравнение с първия мач. Но играхме по-малко в защита и това не ми хареса", допълни Кадеду.

"Имаме много работа - бяхме последният отбор, който започна подготовка. Сега трябва да го правим ден за ден и да се подобряваме. На терена ще стане ясно. Искам само да добавя, че целият клуб, персоналът и отборът са разстроени от случилото се през последните няколко часа в Бургас и околните градове. Изпращаме сърдечната си прегръдка на всички, които понесоха загуби в този ужасен ден", завърши специалистът.

