ЦСКА с пълен обрат срещу Левски на турнира "Борис Гюдеров"

Волейболистите на ЦСКА стартираха с драматичен успех на 25-oто издание на традиционния мемориален турнир „Борис Гюдеров“. Воденият от Александър Попов тим надделя над Левски София с 3:2 (21:25, 24:26, 25:17, 25:17, 15:10) след пълен обрат в първия двубой от надпреварата в Перник.

Днес (4 октомври) "червените" срещат домакините от Миньор, в 17:30 часа. "Сините" се изправят срещу Монтана в 16:00 часа.

След мача домакините от Миньор дариха с плакет Стоил Палев по повод участието му в националния отбор на световното във Филипините, където България стигна до сребърните медали.

Двубоят бе изключително интересен и оспорван, подобаващо на Вечно дерби. Момчетата на Николай Желязков не успяха да задържат ударното темпо, с което започнаха, и лека-полека настъпиха колебания.

"Червените" се възползваха от това, като подобриха и представянето си на някои елементи.

"Сините" стартираха силно в срещата (3:0 и 4:1), след което продължиха да доминират. В ключовите моменти (21:17) "армейците" се доближиха до момчетата на Николай Желязков (21:19), но не се случи нищо повече. Така левскарите поведоха в мача.

Идентично започна и вторият гейм, в който "сините" отново взеха превес. След 7:5 обаче воденият от Александър Попов тим навакса изоставането си и изравни (7:7). Играта продължи точка за точка, след 12:12 "червените" дръпнаха. Те владееха положението до 19:17, след което серия от сервиси на вечния съперник го остави в гейма. Последните минути бяха много оспорвани, но в крайна сметка Левски наложи волята си.

Третата част бе доста оспорвана, но след средата ЦСКА пое инициативата (14:12). "Армейците" поддържаха стабилно темпото и без проблем намалиха пасива си след 25:17.

Решителният четвърти гейм също стартира с равностойна игра, след което "червените" поведоха и отново останаха доминиращи. До края те диктуваха положението, благодарение на добрата си игра в нападение, и вкараха мача в тайбрек.

Там ЦСКА диктуваше положението почти до самия край (11:8), "сините" успяха да скъсят дистанцията (11:10). Съперникът обаче не допусна обрат и спечели срещата след 15:10 и крайното 3:2 гейма.

Най-резултатни за ЦСКА с по 16 точки бяха Мохамед Бейк, Николай Пенчев и Тодор Костов с по 16 точки.

Най-резултатен за Левски бе швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг с 21 точки (3 аса, 1 блок). Тодор Скримов се отчете с 20 точки (2 аса, 2 блока). Гордан Люцканов и капитанът Светослав Гоцев завършиха съответно с 14 (1 ас, 1 блок) и 13 (3 аса, 4 блока).

Турнирът продължава на 5 октомври (събота) с два нови мача.

5 октомври (събота)

16:00 ч: Левски - Монтана

17:30 ч: Миньор - ЦСКА

bgvolleyball.com