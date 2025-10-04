Популярни
Ато Болдън: Мисля, че Илейн Томпсън е приключила като заплаха

  • 4 окт 2025 | 14:43
  • 368
  • 0
Ато Болдън: Мисля, че Илейн Томпсън е приключила като заплаха

Бившият спринтьор и политик от Тринидад отново постави под съмнение бъдещето на Илейн Томпсън-Хера, изразявайки скептицизъм дали кралицата на спринта може да се върне към формата, която ѝ носеше медали.

Олимпийският медалист и телевизионен анализатор Ато Болдън вярва, че Илейн Томпсън-Хера вече е спечелила последния си индивидуален медал на световната сцена. Пенсионираният спринтьор от Тринидад заяви, че дори и да се завърне на пистата, тя няма да може да възпроизведе въздействието, което имаше преди последната си контузия.

Илейн Томпсън-Хера, която спечели бронз на 100 метра за жени на Световното първенство по лека атлетика през 2022 г. в Юджийн, не се е състезавала, след като участва само в две надпревари в началото на 2024 г.

През 2024 г. тя се състезава на Prefontaine Classic и на USATF New York City Grand Prix, където завърши на разочароващото девето място и в двете състезания, преди да обяви, че няма да се бори за място на Олимпийските игри в Париж поради контузия.

Кариерата ѝ е постоянно възпрепятствана от травма на ахилеса, което води до значителни периоди извън тренировки и състезания.

Ато Болдън: "Те приеха това като обида към Илейн Томпсън-Хера“

Говорейки като гост в радиопредаването TalkSports, Ато Болдън беше директен в оценката си. "Мисля, че Илейн е приключила като заплаха“, каза той, отбелязвайки, че е изразявал това мнение и преди.

"Това не се прие добре в Ямайка, защото те го възприеха като обида към кралицата“, добави той.

Въпреки това Ато Болдън поясни, че коментарът му е бил замислен като най-висш комплимент, признавайки нейните безпрецедентни постижения.

"Мисля, че можем да твърдим, че тя е най-добрата спринтьорка на всички времена. Тя е направила това, което никой друг не е – 100 и 200 метра на две поредни олимпиади. Никой не го е правил“, обясни Ато Болдън.

"Но може би в резултат на това нейният "километраж“ е малко по-висок от на всички останали и когато видите проблеми с краката, ахилесите и тези части... разбирате ли какви сили са необходими, за да бягаш 10.5, 10.6 или 10.7?“

Ато Болдън подчерта, че първоначалните му забележки не са били злонамерени и смята, че са били представени погрешно.

"Когато го казах, не беше със злонамерено намерение. Някой ме попита: "Ще бъде ли Илейн фактор?“ и аз отговорих: "Не, мисля, че Илейн е приключила като заплаха“, сподели Ато Болдън.

"Е, разбира се, заглавието е дръзко и гласи "Илейн е приключила“. Ако искате да го представите така, добре, но ако ме питате дали мисля, че Илейн ще спечели още един индивидуален медал в кариерата си, отговорът е не.“

Въпреки това откровеният олимпиец от Тринидад и Тобаго заяви, че ще се радва да бъде опроверган. Той разкри, че би се интересувал да види завръщането на Илейн Томпсън-Хера, точно толкова, колкото иска да види и Шели-Ан Фрейзър-Прайс да се състезава за последен път.

"Ще се радвам. Ще си посипя главата с пепел, ако тя се върне и го направи. Защото бих искал да я видя по същия начин, по който бих искал да видя Шели-Ан Фрейзър-Прайс да бяга още веднъж“, добави той.

Ато Болдън повтори желанието си да види успешното завръщане на Илейн Томпсън-Хера, но остана скептичен.

