Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Вики Томова със страхотен обрат срещу втората ракета на Великобритания

Вики Томова със страхотен обрат срещу втората ракета на Великобритания

  • 4 окт 2025 | 14:36
  • 1272
  • 0
Вики Томова със страхотен обрат срещу втората ракета на Великобритания

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова стартира с победа в квалификациите на турнира от категория WTA 1000 на твърди кортове в Ухан (Китай) с награден фонд 3 654 963 долара. 30-годишната софиянка, която е 115-а в световната ранглиста, надделя над третата поставена в пресявките Кейти Боултър (Великобритания) с 3:6, 6:4, 6:1. Двубоят продължи 1 час и 45 минути.

Томова изостана с 1:5 в първия сет, след като два пъти загуби подаването си и до края не успя да навакса. Във втората част обаче тя стигна до два пробива и след 6:4 изравни резултата. В решителния трети сет нашето момиче доминираше, даде само гейм на втората ракета на Великобритания (№54 в ранглистата на WTA) и затвори мача още с първата си възможност.

Българката заработи 20 точки за световната ранглиста и 10 050 долара.

В битка за място в основната схема Томова ще играе утре с 13-ата в схемата на квалификациите Полина Кудерметова (Русия). Двете не са се срещали на корта досега.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Анастасия Потапова пропуска остатъка от сезона заради контузия

Анастасия Потапова пропуска остатъка от сезона заради контузия

  • 4 окт 2025 | 03:32
  • 1375
  • 1
Фриц с трудно начало в Шанхай

Фриц с трудно начало в Шанхай

  • 3 окт 2025 | 20:17
  • 847
  • 0
Мадисън Кийс се класира за Финалите на WTA

Мадисън Кийс се класира за Финалите на WTA

  • 3 окт 2025 | 17:32
  • 1869
  • 0
Пегула навакса сет пасив срещу Наваро и е на полуфинал в Пекин

Пегула навакса сет пасив срещу Наваро и е на полуфинал в Пекин

  • 3 окт 2025 | 16:53
  • 435
  • 0
Заради лошото време без мачове на турнира във Варна днес

Заради лошото време без мачове на турнира във Варна днес

  • 3 окт 2025 | 16:43
  • 356
  • 0
Джокович надви Чилич в битка на ветераните

Джокович надви Чилич в битка на ветераните

  • 3 окт 2025 | 16:21
  • 1248
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

  • 4 окт 2025 | 16:00
  • 3339
  • 7
Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 17063
  • 17
Съставите на Арсенал и Уест Хам

Съставите на Арсенал и Уест Хам

  • 4 окт 2025 | 16:01
  • 123
  • 0
Втора лига на живо: започнаха три мача

Втора лига на живо: започнаха три мача

  • 4 окт 2025 | 09:48
  • 3134
  • 2
България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

  • 4 окт 2025 | 10:38
  • 13266
  • 6
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 7597
  • 7