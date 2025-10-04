Вики Томова със страхотен обрат срещу втората ракета на Великобритания

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова стартира с победа в квалификациите на турнира от категория WTA 1000 на твърди кортове в Ухан (Китай) с награден фонд 3 654 963 долара. 30-годишната софиянка, която е 115-а в световната ранглиста, надделя над третата поставена в пресявките Кейти Боултър (Великобритания) с 3:6, 6:4, 6:1. Двубоят продължи 1 час и 45 минути.

Томова изостана с 1:5 в първия сет, след като два пъти загуби подаването си и до края не успя да навакса. Във втората част обаче тя стигна до два пробива и след 6:4 изравни резултата. В решителния трети сет нашето момиче доминираше, даде само гейм на втората ракета на Великобритания (№54 в ранглистата на WTA) и затвори мача още с първата си възможност.

Българката заработи 20 точки за световната ранглиста и 10 050 долара.

В битка за място в основната схема Томова ще играе утре с 13-ата в схемата на квалификациите Полина Кудерметова (Русия). Двете не са се срещали на корта досега.

Снимки: Imago