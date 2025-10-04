Добромир Карамаринов: Нито един медал не може да оправдае злоупотребата

В светлината на скорошния дисциплинарен случай в UK Athletics, оповестен на 30 септември и засягащ треньора по издръжливост Андрю Йънг Европейската атлетика би искала да потвърди своята твърда позиция относно защитата в спорта чрез програмата "Race for Respect“.

"Европейската атлетика приветства бързите действия, предприети от нашата федерация член в този случай, и отдава почит на атлетите, които се осмелиха да говорят“, заяви президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов.

"Лора Мюър показа огромна смелост и се надяваме, че това ще укрепи волята и на други атлети, които може да се притесняват да говорят открито сега и в бъдеще.“

"Никога не е лесно да се чете за подобни ситуации, но те ни напомнят колко съществена е нашата работа по защитата.“

Мюър затвори "трудната глава“ от живота си, след като бившият ѝ треньор Андрю Йънг беше наказан

Нито един медал не си заслужава

"Трябва да продължим да повишаваме осведомеността и да работим за превенция на злоупотребите в цяла Европа чрез "Race for Respect“ посредством образование, семинари и ясни пътища за докладване – било то на клубно, федерално или европейско ниво чрез нашия служител по защита или платформата за почтеност на нашия уебсайт.“

"Нито един медал или резултат не може да оправдае поведение, което подкопава достойнството и благосъстоянието на атлетите.“

"Европейската атлетика остава ангажирана да работи с нашите федерации членки, атлети, треньори и помощен персонал, за да гарантира, че почтеността, уважението и благосъстоянието винаги са в основата на нашия спорт.“

Политики и процедури

Защитата е работа и отговорност на всеки. Тя се отнася до действията и мерките, предприети за опазване на благосъстоянието, безопасността и правата на хората от всякаква форма на тормоз, злоупотреба и експлоатация.

Това включва създаването на безопасна и подкрепяща среда, която насърчава физическото, емоционалното и психологическото благополучие на хората.

Програмата за защита е ангажирана с най-добрите практики за предпазване и превенция на злоупотреби в спорта.

Целта е да се гарантира защитата и безопасността на всички, участващи в атлетиката, включително атлети, длъжностни лица, ръководители, персонал, доброволци, партньори или изпълнители.

Програмата е създадена, за да защитава хората независимо от техния произход, възраст, етническа принадлежност, пол или сексуална ориентация.

Снимки: Gettyimages