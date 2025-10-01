Мюър затвори "трудната глава“ от живота си, след като бившият ѝ треньор Андрю Йънг беше наказан

Олимпийската сребърна медалистка Лора Мюър заяви, че е "затворила окончателно една трудна глава“ от живота си, след като бившият ѝ треньор Андрю Йънг беше наказан за три години заради "сериозно неправомерно поведение“.

Дисциплинарна комисия към Британската атлетика (UKA) установи, че Йънг, с когото шотландката Мюър прекрати работа през 2023 г., е "игнорирал медицински съвети“ и е "използвал манипулативно и принудително поведение спрямо атлетите, които е тренирал“.

Един от изтъкнатите инциденти е, когато Йънг, "след разногласие, е шофирал с висока скорост с атлет в колата си, преди да го изостави край пътя, пренебрегвайки неговата безопасност и благополучие“.

Други примери включват "изискване от атлет да се състезава против ясния съвет на физиотерапевт, заплахи за изключване на атлети от тренировки или състезания, ако не се подчинят на неговите изисквания, и емоционално подкопаване на тези, които са изразявали притеснения относно контузии“.

Срещу Йънг бяха повдигнати 39 обвинения, като през септември 2024 г. дисциплинарната комисия на UKA намери девет от тях за доказани "изцяло или частично“, като седем от тях бяха сериозни.

Тогава той беше наказан за пет години, като санкцията влезе в сила със задна дата от април 2023 г.

Йънг обжалва решението и въпреки че през август 2025 г. независима комисия изрази "малко по-ниска оценка за тежестта на неправомерното поведение като цяло“ и намали наказанието му на три години, тя "отхвърли твърденията за пристрастност, правна грешка и несправедливост и потвърди изцяло констатациите за неправомерно поведение“.

"Комисията се съгласи, че седем от нарушенията са сериозни и че отнемането на лиценза му е необходимо за защита на атлетите“, заявиха от UKA.

Управляващият орган също така съобщи, че от Йънг ще се изисква да "завърши обучение по въпросите на благосъстоянието на атлетите, управлението на контузии и тормоза/насилието, преди да може да се обмисли завръщането му към треньорската дейност“.

Мюър, която спечели сребърен медал на 1500 метра на Олимпийските игри в Токио през 2021 г., сега се подготвя под ръководството на Лора Уейтман, докато световната сребърна медалистка в зала Джема Рийки, която също беше тренирана от Йънг, вече работи с Джон Биг.

"Избрах да се откажа от анонимността си и да потвърдя участието си в този случай“, заяви Мюър.

"Напълно подкрепям решенията, взети и от двете независими комисии, и съм благодарна, че процесът беше проведен толкова щателно.“

"Искам да благодаря на тези, които се осмелиха да говорят, и на тези, които допринесоха за процеса – не беше лесно, но беше необходимо.“

"Атлетиката винаги е била моята страст и се радвам да кажа, че преоткрих любовта към спорта си и удоволствието от тренировките и работата в подкрепяща и позитивна треньорска среда.“

"Сега съм съсредоточена върху бъдещето, очаквам с нетърпение следващите няколко години от кариерата си и оставям тази трудна глава окончателно зад гърба си.“

Канадката Габриела ДеБюс-Стафорд, която е тренирала при Йънг от 2019 до 2020 г., заяви, че е била потърсена от разследването преди три години и нейните показания са свързани с някои от констатациите и обвиненията.

"Целият процес на изслушване и последствията от него бяха дехуманизиращи и разочароващи“, написа 30-годишната атлетка в социалните мрежи.

"Чувствам се благодарна, че успях да подкрепя своите съотборнички, като участвах.“

"Очаквам с нетърпение да предоставя обратна връзка на UKA и UK Sport за това как по-добре да се подкрепят атлетите в бъдеще.“