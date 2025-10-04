Билетите за волейболната Суперкупа вече в продажба!

Българският клубен волейбол открива сезон 2025/26 с най-очакваното събитие в есенния календар - Суперкупата на България, която ще се проведе на 18 и 19 октомври в зала „Левски София“, гр. София.

Феновете вече могат да си осигурят място за двудневния волейболен спектакъл, в който ще участват четири от най-силните отбора у нас: Левски София, Берое 2016, Локомотив Авиа и Нефтохимик.

Шампионът и носител на последните две Суперкупи - Левски София, ще се опита да защити трофея за трети пореден път. Вицешампионът Локомотив Авиа идва след впечатляващ дебют в мъжкия ни елит през изминалия сезон и също е сред големите фаворити. През август пловдивчани обявиха и най-звездния трансфер в българския клубен волейбол в последните години - Матей Казийски вече е част от редиците на мъжкия отбор. Към пловдивчани в битката за Суперкупата се присъединяват и амбициозният Берое 2016 и опитният тим на Нефтохимик, като всички четири отбора ще представят България в европейските клубни турнири този сезон.

Програмата включва полуфинали в събота (18 октомври) и голям финал в неделя (19 октомври), когато ще бъде определен носителят на Суперкупата за 2025 г.

Турнирът ще даде официален старт на новия сезон, а шампионатът в елита ще започне седмица по-късно.

Не пропускай старта на волейболната година - купи своя билет сега и стани част от празника в зала „Левски София“!