  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

  • 4 окт 2025 | 10:38
  • 2198
  • 1

Днес в Бари (Италия) от 21:45 часа ще се проведе жребият за ЕвроВолей 2026, което ще гледаме и пред родна публика! ￼

България е сред домакините на шампионата, заедно с Италия, Финландия и Румъния. Женският турнир ще се проведе в Турция, Чехия, Швеция и Азербайджан.

След емоциите от последния месец всички знаем колко може нашият отбор и сега вече започва обратното броене към едно историческо лято за волейбола у нас.

Следете жребия в събота и се пригответе да видите България срещу най-добрите в Европа пред пълни трибуни!

Към момента България ще домакин на ЕвроВолей 2026 за мъже във Варна.

3 варианта за заместник на Антонина Зетова начело на България
3 варианта за заместник на Антонина Зетова начело на България

Европейското първенство ще се състои в осем страни – по 4 за всяка от двете направления, като участие ще вземат 24 мъжки и 24 женски национални отбора.

Мъжкият турнир ще се състои в Италия, България, Финландия и Румъния, като откриващият мач ще бъде под открито небе на Пиаца дел Плебисчито в Неапол на 10 септември – спектакъл, който не бива да се пропуска. Финалната фаза на турнира ще се проведе в края на септември в Милано, където ще се изиграят полуфиналите и мачовете за медалите в модерната Арена Санта Джулия – същата, която ще бъде домакин на хокейните срещи по време на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026. Други домакинства за мъжкия шампионат към този момент са Модена и Торино (Италия), Варна (България), Тампере (Финландия) и Клуж-Напока (Румъния). Защитаващ титлата си е тимът на Полша, който триумфира в Рим през лятото на 2023 г.

Надпреварата при дамите ще се проведе от 21 август до 6 септември, с мачове в Истанбул (Турция), Бърно (Чехия), Гьотеборг (Швеция) и Баку (Азербайджан). Домакините от Турция – „Султанките на мрежата“ – ще се опитат да защитят историческата си титла от 2023 г. пред родна публика, вдъхновени и от сребърния си медал на тазгодишното световно първенство в Тайланд.

„CEV EuroVolley 2026 ще бъде най-големият волейболен празник, и каня всички фенове от цяла Европа – и отвъд – да запазят датите и да си осигурят билетите възможно най-рано. Като вземем предвид безпрецедентните успехи на европейските отбори на последните световни първенства, очаква ви волейбол на най-високо ниво и преживяване, което ще ви накара да настръхнете. Присъединете се към нас за събитие, което ще остане в историята!“, казва президентът на CEV, Роко Сикирич.

￼ Билетите излизат в продажба на 7 ноември!

(Платена публикация)

