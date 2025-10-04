В Перник започна 25-o юбилейно издание на турнира по волейбол "Борис Гюдеров"

Перник e домакин на юбилейното 25-о издание на волейболния турнир в памет на легендарния волейболист Борис Гюдеров.

Гости на събитието бяха кметът на Община Перник Станислав Владимиров, Петър Кънев, народен представител в 47-ото Народно събрание и първи председател на Българската федерация по волейбол (БФВ), Георги Първанов, президент на Република България от 2002 г. до 2012 г., Петър Младенов, заместник-министър на младежта и спорта, Станислав Николов, изпълнителен директор на БФВ, Иво Симеонов, секретар на Община Перник, Ваня Гюдерова – дъщеря на Борис Гюдеров, както и редица волейболни легенди.

В знак на признателност Управителният съвет на клубa взе решение екипът с номер 8 да бъде изваден завинаги от стартовия лист на Миньор. Фланелката ще бъде поставена на видно място в залата.

Като израз на уважение пернишкият волейболен клуб връчи плакети.

Кметът Станислав Владимиров заяви пред събралите се, че за него е чест възможността да бъде продължена една традиция, която вече 25 години съществува без прекъсване.

"Продължаваме духа и енергията на нашите предшественици, на всички онези големи звезди, които са излезли оттук. Перник неслучайно е люлката на волейбола и сега, в този момент, точно когато волейболът ни донесе такава емоция на всички българи, отново даде криле на нашата нация“, каза той по време на откриването.

Ваня Гюдерова благодари на всички отбори и гости на турнира. Тя пожела успех на участниците и даде началото на състезанието.

Председателят на Управителния съвет на клуба Десислава Банкова приветства присъстващите. Тя отбеляза, че вече 25 години Перник събира волейболния елит. Банкова благодари на отборите, че никога не отказват поканата.

"Въпреки че Миньор от няколко години играе в по-долната лига, целта винаги е била една - да върнем Миньор там, където му е мястото, а именно в Суперлигата", каза още тя.

Десислава Стойова, главен експерт "Спорт" в администрацията, допълни, че за тези 25 години турнирът събира волейболния елит на България при мъжете. Личността и примерът на заслужилия майстор на спорта Борис Гюдеров са притегателната сила, която е неразривно свързана с името на волейболен клуб Миньор.

Беше излъчено видео, изготвено от Ани и Емил Николови, с архивни кадри и интервюта с Борис Гюдеров.

Програмата ще продължи и в дните 4 и 5 октомври (събота и неделя). На 4 октомври от 16:00 часа един срещу друг ще излязат Левски и Монтана, а след това ще играят Миньор и ЦСКА. На следващия ден, в неделя, от 14:00 часа ще се срещнат ЦСКА и Монтана, след което Миньор и Левски.