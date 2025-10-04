Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Осасуна
  Осасуна спря пропадането с труден успех над Хетафе

Осасуна спря пропадането с труден успех над Хетафе

  • 4 окт 2025 | 00:32
Осасуна постигна важна победа с 2:1 в домакинството си на Хетафе от 8-ия кръг на Ла Лига. Домакините на "Ел Садар" трябваше да правят обрат, след като първи получиха гол в своята врата, дело на Борха Майорал в 23-тата минута, но благодарение на Абел Бретонес в 45-ата и Алехандро Катена в 90-ата минута успяха да изтръгнат трите точки и да спрат серията си от три поредни мача без победа в първенството.

Мачът стартира с любопитен момент. В 10-ата минута феновете на домакините прекъснаха играта, хвърляйки десетки тенис топки по терена, след което издигнаха плакати в подкрепа на Палестина.

След подновяването на играта, в 23-тата минута Хетафе стигна до откриване на резултата. Луис Мия центрира остро пред вратата и там Борха Майорал засече топката в мрежата за 0:1.

В самия край на първото полувреме обаче Осасуна възстанови равенството. Абел Бретонес със страхотен удар извън наказателното поле намери далечния ъгъл на вратата за 1:1.

В 90-ата минута съставът от Памплона стигна и до пълен обрат. Алехандро Катена се разписа с глава след центриране от корнер.

Така Осасуна излезе от кризата и с 10 точки се изкачи до 11-ото място в класирането. В същото време Хетафе влезе в неприятна серия от 4 поредни мача без успех и с 11 точки е на 8-ото място в таблицата.

Снимки: Gettyimages

