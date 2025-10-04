Борнемут излезе втори след зрелищно второ полувреме и обрат над Фулъм

Борнемут продължава с впечатляващото си представяне от началото на сезона в Премиър лийг. "Черешките" победиха с 3:1 Фулъм в домакинството си от 7-ия кръг и продължиха страхотната си серия от шест поредни мача без загуба, което пък ги изкачи до 2-рото място във временното класиране. Гостите поведоха чрез Райън Сесеньон в 70-ата минута, но домакините направиха обрат, благодарение на две попадения на Антоан Семеньо в 78-ата и 96-ата минута и още едно на Джъстин Клуйверт в 84-тата минута, а първите два гола бяха изключително красиви.

Макар и първото полувреме да предложи някои интересни моменти, драмата бе през втората част и по-точно в заключителните 20 минути на мача.

Първо Фулъм откри резултата в 70-та минута. Райън Сесеньон направи двойно подаване със Самуел Чуквуезе, изскочи в наказателното поле и отбеляза за 0:1.

Борнемут обаче реагира бързо и в 78-ата минута възстанови равенството, а Антоан Семеньо отбеляза невероятен гол. Той напредна по аутлинията, преодоля защитник и от почти нулев ъгъл успя да промуши топката във вратата за 1:1.

Домакините направиха и пълен обрат в 84-тата минута. Джъстин Клуйверт с удар извън наказателното поле изненада вратаря и бе точен за 2:1.

В добавеното време "черешките" решиха всичко с трети гол. Те организираха контраатака Бен Доук напредна, подаде на непокрития Семеньо, който сам срещу вратаря не сгреши, оформяйки крайното 3:1.

С този успех Борнемут събра актив от 14 точки и поне временно се изкачи до 2-рото място в класирането, преди изиграването на останалите мачове от кръга. Фулъм остава 11-и с 8 спечелени точки до момента.

