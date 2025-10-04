Арсенал и Уест Хам се сблъскват в кораво лондонско дерби

Арсенал и Уест Хам ще се изправят един срещу друг в седмия кръг на английската Премиър лийг на 4 октомври от 17:00 часа на стадион "Емиратс". Двубоят ще бъде ръководен от съдията Джон Бруукс и се очертава като интересен сблъсък. Лондонското дерби винаги носи допълнително напрежение, а историята между двата отбора обещава зрелищен футбол.

Арсенал заема второ място в класирането с 13 точки от 6 изиграни мача, като "топчиите" имат впечатляваща голова разлика от 12 вкарани и само 3 допуснати гола. Отборът на Микел Артета е в отлична позиция да атакува върха, като продължава да демонстрира стабилна игра както в защита, така и в нападение.

От друга страна, Уест Хам се намира в тежка ситуация, заемайки предпоследното 19-то място с едва 4 точки и тревожна голова разлика от 6:14. "Чуковете" спешно се нуждаят от точки, за да се измъкнат от зоната на изпадащите и да подобрят представянето си в първенството. Евентуална победа на "Емиратс", колкото и трудна да изглежда тя, може да даде както ценни точки на гостите, така и нужното самочувствие за следващите мачове, които предстоят.

Арсенал е в отлична форма, с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Артилеристите" записаха победа над Атлетик Билбао като гост с 2:0 (16.09.2025) в Шампионската лига, последвана от равенство 1:1 с Манчестър Сити (21.09.2025) в Премиър лийг. След това дойдоха три последователни победи – 2:0 срещу Порт Вейл за Карабао Къп (24.09.2025), 2:1 като гост на Нюкасъл в първенството (28.09.2025) и 2:0 срещу Олимпиакос в Шампионската лига (01.10.2025).

Уест Хам, от своя страна, има само една победа в последните пет мача – 3:0 срещу Нотингам Форест (31.08.2025). "Чуковете" загубиха от Уулвърхамптън с 2:3 за Карабао Къп (26.08.2025), претърпяха тежко поражение с 0:3 от Тотнъм (13.09.2025), загубиха с 1:2 от Кристъл Палас (20.09.2025) и завършиха наравно 1:1 с Евертън (29.09.2025).

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора показва интересна тенденция – Уест Хам е спечелил три от тях, а Арсенал два. Последната среща се състоя на 22 февруари 2025 г. на "Емиратс", когато "чуковете" изненадващо победиха с 1:0 благодарение на гол на Джаръд Боуен в 44-та минута. Преди това, на 30 ноември 2024 г., Арсенал разгроми Уест Хам с 5:2 на "Лондон Стейдиъм" с голове на Габриел Магаляеш, Леандро Тросар, Мартин Йодегор (дузпа), Кай Хавертц и Букайо Сака (дузпа). Още по-впечатляваща беше победата на "топчиите" с 6:0 на 11 февруари 2024 г. отново на "Лондон Стейдиъм". Интересно е, че Уест Хам има две последователни победи на "Емиратс" – 2:0 на 28 декември 2023 г. и 1:0 в последната среща.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages