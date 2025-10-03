Популярни
  Еди Хау: Мачът с Нотингам Форест е много важен

  3 окт 2025 | 12:17
Защитникът на Нюкасъл Валентино Ливраменто ще отсъства около осем седмици заради контузия на връзките на коляното, потвърди мениджърът на "свраките" Еди Хау. 22-годишният англичанин се е разминал с разкъсване на връзките, но травмата все още се счита за сериозна. Той я получи при загубата с 1:2 от Арсенал в 6-ия кръг на Премиър лийг и беше заменен в 77-ата минута.

Ливраменто има осем участия във всички турнири от началото на настоящия сезон, като е допринесъл с една асистенция. Договорът му е до 30 юни 2028 г.

"Той отиде на преглед при специалист преди няколко дни, защото скенерът може би изглеждаше по-добре, отколкото първоначално си мислехме. Специалистът потвърди, че контузията е от около осем седмици. За нас е удар да го загубим, но можеше да бъде и много по-зле, така че в този смисъл новината е добра", заяви Хау на днешната си пресконференция. Мениджърът потвърди, че няма нови контузии в отбора след победата над Роял Юнион СЖ през седмицата.

В неделя Нюкасъл приема отбора на Нотингам Форест, който все още няма победа в шест мача под ръководството на Анге Постекоглу.

"Те имат много силна група от играчи и мисля, че претърпяха лека промяна при Постекоглу. Определено са по-ориентирани към притежанието на топката и са доста свободни в движенията си. „Като погледнете мачовете, мисля, че можеха да се развият и по двата начина. Мисля, че имат добър баланс в състава си. Анге Постекоглу е изключителен мениджър с наистина богат опит. Знаем, че това е ключов мач за нас преди паузата за националните отбори. Резултати във Висшата лига са наистина важни за нас, това е голям мач", добави Хау.

