Дербито между Порто и Бенфика е пред отлагане?

Дербито на Португалия между Порто и Бенфика има опасност да бъде отложено. Причината за това е, че няколко играчи и членове на треньорския щаб на "орлите" са засегнати от вирусни симптоми. Регламентът на състезанията на Лигата предвижда възможност за отлагане на мач, ако даден отбор няма поне 13 налични играчи, сред които един вратар, но негодността на спортистите да играят трябва да бъде удостоверена от здравните власти.

В Бенфика, както съобщи A BOLA, няколко играчи и членове на треньорския щаб, сред които Жозе Моуриньо, са засегнати от вирусни симптоми. Следващите часове ще бъдат решаващи за оценка на физическото и медицинско състояние на играчите, като преобладава опасението, че повече спортисти могат да бъдат засегнати до двубоя с Порто, насрочен за неделя вечерта.

Ето какво гласи Член 46-А - Режим за отлагане на мачове:

Без да се засяга режимът, предвиден в предходния член, отлагането на мач трябва да бъде определено винаги, когато даден клуб доказуемо няма минимум 13 играчи (от които поне един вратар), годни да играят. Негодността за игра трябва да бъде удостоверена до началото на мача от следните субекти или лица: а) Главна дирекция „Здравеопазване“, в случай на положителен тест за SARS-CoV-2 и/или профилактична изолация на играчи от отбора; б) лекар от Националната здравна служба, в случай на епидемия от друго заразно, вирусно или бактериално заболяване, което води до неспособност за игра; в) лекар на клуба, в случай на нараняване или заболяване по други причини, което да бъде потвърдено от лекар от Националната здравна служба с подписано удостоверение и неговия печат, предадено на Лига Португалия в рамките на 24 часа; г) Лига Португалия, чрез регистъра на санкциите на играча, в случай на изпълнение на дисциплинарна санкция за отстраняване. Решението за отлагане е от компетентността на президента на Лига Португалия и изпълнителен директор. Отложеният мач съгласно настоящия режим ще бъде пренасрочен за дата, която ще бъде определена по споразумение между клубовете в рамките на два работни дни след първоначалната дата на мача или, при липса на такова, съгласно параграф 2 на член 44. Във всеки случай, пренасрочването на мача: а) трябва да отговаря на изискванията на параграф 5 на член 44; б) трябва да бъде направено за периода между 5-ия и 15-ия ден, считано от прекратяването на общата негодност на отбора; в) не може да бъде направено за дата, по-късна от уикенда след официалната дата на последния кръг от първенствата, организирани от Лига Португалия.

