Мадисън Кийс се класира за Финалите на WTA

Американката Мадисън Кийс стана петата тенисистка, която се класира за Финалите на WTA в Рияд, съобщиха от организацията в петък сутринта.

В момента №5 в годишната ранглиста, тя се присъединява към №1 Арина Сабаленка, №2 Ига Швьонтек, №3 Коко Гоф и №4 Аманда Анисимова в елитното поле от осем състезателки, като остават още три свободни места.

Класирането на Кийс идва след най-добрия сезон в кариерата ѝ, чиято кулминация беше първата ѝ титла от "Големия шлем" на Откритото първенство на Австралия. Тя спечели по впечатляващ начин – побеждавайки Швьонтек на полуфинал (след като спаси мачбол) и Сабаленка на финала, като стана първата жена след 2009 г. (Светлана Кузнецова на „Ролан Гарос“), която успява да надвие №1 и №2 в света на един турнир от "Шлема".

Тази серия бе част от рекордна за кариерата ѝ 16-поредна победа в периода януари – март, в която тя спечели титлата на турнира WTA 500 в Окланд и достигна полуфиналите в Индиън Уелс, където серията приключи след поражение от Сабаленка.

Освен тези успехи, Кийс достигна още един полуфинал през годината – на турнира в "Куинс", както и четири четвъртфинала – в Окланд, Мадрид, „Ролан Гарос“ (където загуби от Гоф) и Монреал.

На 27 януари, след триумфа в Мелбърн, тя се върна до предишното си върхово класиране – №7, постигнато за пръв път през 2016 г. Само две седмици по-късно, на 10 февруари, тя вече бе №6, а на 24 февруари достигна нов връх – №5 в света, дебютирайки в топ 5.

Кийс ще участва на финалите на WTA за втори път в кариерата си. Първото ѝ участие бе през 2016 г. в Сингапур. Тогава тя отпадна в груповата фаза с баланс 1-2 – победа над Доминика Цибулкова и загуби от Анжелик Кербер и Симона Халеп. Всъщност, Кийс бе част от тройна въртележка на 1-2 победи заедно с Цибулкова и Халеп, докато Кербер завърши 3-0. По-добрата сетова разлика изпрати Цибулкова на полуфиналите, а впоследствие тя спечели титлата, побеждавайки Кербер на финала.

Девет години и пет различни локации по-късно (Шънджън, Гуадалахара, Форт Уърт, Канкун и Рияд), Кийс получава нов шанс за славата в края на сезона.