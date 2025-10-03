Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Мадисън Кийс се класира за Финалите на WTA

Мадисън Кийс се класира за Финалите на WTA

  • 3 окт 2025 | 17:32
  • 638
  • 0
Мадисън Кийс се класира за Финалите на WTA

Американката Мадисън Кийс стана петата тенисистка, която се класира за Финалите на WTA в Рияд, съобщиха от организацията в петък сутринта.

В момента №5 в годишната ранглиста, тя се присъединява към №1 Арина Сабаленка, №2 Ига Швьонтек, №3 Коко Гоф и №4 Аманда Анисимова в елитното поле от осем състезателки, като остават още три свободни места.

Класирането на Кийс идва след най-добрия сезон в кариерата ѝ, чиято кулминация беше първата ѝ титла от "Големия шлем" на Откритото първенство на Австралия. Тя спечели по впечатляващ начин – побеждавайки Швьонтек на полуфинал (след като спаси мачбол) и Сабаленка на финала, като стана първата жена след 2009 г. (Светлана Кузнецова на „Ролан Гарос“), която успява да надвие №1 и №2 в света на един турнир от "Шлема".

Тази серия бе част от рекордна за кариерата ѝ 16-поредна победа в периода януари – март, в която тя спечели титлата на турнира WTA 500 в Окланд и достигна полуфиналите в Индиън Уелс, където серията приключи след поражение от Сабаленка.

Освен тези успехи, Кийс достигна още един полуфинал през годината – на турнира в "Куинс", както и четири четвъртфинала – в Окланд, Мадрид, „Ролан Гарос“ (където загуби от Гоф) и Монреал.

На 27 януари, след триумфа в Мелбърн, тя се върна до предишното си върхово класиране – №7, постигнато за пръв път през 2016 г. Само две седмици по-късно, на 10 февруари, тя вече бе №6, а на 24 февруари достигна нов връх – №5 в света, дебютирайки в топ 5.

Кийс ще участва на финалите на WTA за втори път в кариерата си. Първото ѝ участие бе през 2016 г. в Сингапур. Тогава тя отпадна в груповата фаза с баланс 1-2 – победа над Доминика Цибулкова и загуби от Анжелик Кербер и Симона Халеп. Всъщност, Кийс бе част от тройна въртележка на 1-2 победи заедно с Цибулкова и Халеп, докато Кербер завърши 3-0. По-добрата сетова разлика изпрати Цибулкова на полуфиналите, а впоследствие тя спечели титлата, побеждавайки Кербер на финала.

Девет години и пет различни локации по-късно (Шънджън, Гуадалахара, Форт Уърт, Канкун и Рияд), Кийс получава нов шанс за славата в края на сезона.

Следвай ни:

Още от Тенис

Янаки Милев ще играе за титлата на двойки в Сарагоса

Янаки Милев ще играе за титлата на двойки в Сарагоса

  • 3 окт 2025 | 15:30
  • 335
  • 0
Донски е на финал в Брага

Донски е на финал в Брага

  • 3 окт 2025 | 15:25
  • 320
  • 0
Алкарас спечели 1 милион от успехите си в АТР 500 турнири

Алкарас спечели 1 милион от успехите си в АТР 500 турнири

  • 3 окт 2025 | 13:54
  • 486
  • 0
Първа голяма изненада на "Мастърс"-а в Шанхай

Първа голяма изненада на "Мастърс"-а в Шанхай

  • 3 окт 2025 | 11:53
  • 2416
  • 0
Яник Синер: Не съм единственият, който се променя

Яник Синер: Не съм единственият, който се променя

  • 3 окт 2025 | 09:00
  • 1057
  • 0
Турнирът до 14 г. от Тенис Европа в Пловдив излъчи шампионите на двойки

Турнирът до 14 г. от Тенис Европа в Пловдив излъчи шампионите на двойки

  • 3 окт 2025 | 08:38
  • 396
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

  • 3 окт 2025 | 18:23
  • 5023
  • 1
11-те Славия и Локо (София)

11-те Славия и Локо (София)

  • 3 окт 2025 | 19:04
  • 44
  • 0
Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 7739
  • 7
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 29595
  • 87
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 10473
  • 8
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 8209
  • 7