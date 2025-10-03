Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Пегула навакса сет пасив срещу Наваро и е на полуфинал в Пекин

Пегула навакса сет пасив срещу Наваро и е на полуфинал в Пекин

  • 3 окт 2025 | 16:53
  • 222
  • 0
Пегула навакса сет пасив срещу Наваро и е на полуфинал в Пекин

Американката Джесика Пегула и чехкинята Линда Носкова ще играят една срещу друга на полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Пекин (Китай) от сериите WТА 1000 с награден фонд 8 963 700 долара.

Поставената под номер 5 в схемата Пегула се наложи над 16-а Ема Наваро (САЩ) с 6:7(2), 6:2, 6:1 за 2:07 часа.

Пегула поведе с 5:3 в първия сет, след което пропусна шест сетбола, а в тайбрека отстъпи с 2:7 и Наваро поведе в резултата. Във втората и в третата част Пегула доминираше изцяло даде общо три гейма на сънародничката си и спечели мача.

В спор за място на финала тя ще играе с Линда Носкова (Чехия), която победи Сонай Картал (Великобритания) с 6:3, 6:4 за 70 минути.

Носкова достигна до първия си полуфинал от WТА 1000. 20-годишната състезателка стана най-младата чехкиня, достигнала до тази фаза, откакто форматът беше въведен през 2009 година.

След като двете състезателки си размениха ранни пробиви в първия сет, Носкова пое контрола и спечели с 6:3. Картал поведе с брейк във втория сет, но не успя да задържи преднината. Носкова спечели подаването й, за да изравни и отново в десетия гейм, за да стигне до крайния успех.

Следвай ни:

Още от Тенис

Янаки Милев ще играе за титлата на двойки в Сарагоса

Янаки Милев ще играе за титлата на двойки в Сарагоса

  • 3 окт 2025 | 15:30
  • 334
  • 0
Донски е на финал в Брага

Донски е на финал в Брага

  • 3 окт 2025 | 15:25
  • 320
  • 0
Алкарас спечели 1 милион от успехите си в АТР 500 турнири

Алкарас спечели 1 милион от успехите си в АТР 500 турнири

  • 3 окт 2025 | 13:54
  • 485
  • 0
Първа голяма изненада на "Мастърс"-а в Шанхай

Първа голяма изненада на "Мастърс"-а в Шанхай

  • 3 окт 2025 | 11:53
  • 2414
  • 0
Яник Синер: Не съм единственият, който се променя

Яник Синер: Не съм единственият, който се променя

  • 3 окт 2025 | 09:00
  • 1056
  • 0
Турнирът до 14 г. от Тенис Европа в Пловдив излъчи шампионите на двойки

Турнирът до 14 г. от Тенис Европа в Пловдив излъчи шампионите на двойки

  • 3 окт 2025 | 08:38
  • 396
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

  • 3 окт 2025 | 18:23
  • 4947
  • 1
Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 7700
  • 7
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 29557
  • 87
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Турция с всичките си големи звезди срещу България

  • 3 окт 2025 | 14:55
  • 8049
  • 2
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 10456
  • 8
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 8192
  • 7