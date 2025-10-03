Популярни
Заради лошото време без мачове на турнира във Варна днес

  • 3 окт 2025 | 16:43
Заради лошото време без мачове на турнира във Варна днес

Срещите от днешната програма на международния турнир по тенис на клей за жени във Варна с награден фонд 15 хиляди долара бяха отложени заради неблагоприятни метеорологични условия.

По план тази сутрин на кортовете на ТК "Супер Спорт" трябваше да започнат четвъртфиналите на сингъл, а следобеда да се изиграе и финала на двойки между германките Ева Бенеман и Лаура Бьонер срещу Сара Долс (Испания) и Анастасия Запаринюк (Украйна).

Дъждът във Варна принуди домакините да пренасрочат двубоите за утре с надеждата за подобрение на времето, като в събота от 9:00 часа при възможност ще стартират четвъртфиналите поединично, а след кратка почивка ще трябва да се изиграят и полуфиналите. След края на мачовете на сингъл за деня е насрочен и финала на двойки.

Мачът от четвъртфиналите на българката Йоана Константинова срещу Алексия Пуяц (Румъния) е втори на корт номер 1.

