Семеня приключва сагата със знаковото дело за полова принадлежност

Дългогодишната правна битка на Кастер Семеня с различия в половото развитие (DSD) относно силно оспорваните правила за определяне на пола приключва, въпреки частичната ѝ победа в Европейския съд по правата на човека през юли срещу Световната атлетика и нейния спорен протокол за тестване.

"Правното предизвикателство на Кастер достигна до възможно най-висшата инстанция с изключително успешен резултат и при тези обстоятелства няма да бъде продължено“, заяви Патрик Брейчър, адвокат на Семеня, в имейл до "Асошиейтед Прес“.

Семеня, двукратна олимпийска златна медалистка, е в центъра на световен спор, откакто Световната атлетика (преди Международна асоциация на лекоатлетическите федерации) въведе нови разпоредби през 2018 г., насочени към атлети, класифицирани като имащи различия в половото развитие. Тези правила изискваха от такива спортисти да понижат по медицински път естествено високите си нива на тестостерон, за да се състезават в женските дисциплини на средни разстояния. Южноафриканката отказа да се подчини, позовавайки се както на лични, така и на медицински възражения срещу хормоналната терапия.

Бегачката на средни разстояния спечели злато на 800 метра в Лондон 2012 и Рио 2016, но по-късно ѝ беше забранено да се състезава след решението, което предизвика правна битка, започнала в Спортния арбитражен съд (КАС) през 2019 г. Въпреки че КАС призна, че правилата са дискриминационни, той все пак ги потвърди, тъй като били необходими за осигуряване на честна конкуренция в женската атлетика.

Това решение по-късно беше подкрепено от Върховния съд на Швейцария през 2020 г., което остави Семеня с малко възможности в рамките на традиционната спортна правна система. Впоследствие тя отнесе делото си до ЕСПЧ с аргумента, че Швейцария не е успяла да защити правата ѝ съгласно Европейската конвенция за правата на човека. При по-ранен опит за отмяна на швейцарското решение, ЕСПЧ също отсъди в полза на Семеня през 2023 г., заявявайки, че тя не е получила справедливо изслушване от швейцарските съдилища и че случаят ѝ не е бил подложен на подходящ контрол.

Решението обаче не отмени правилата на Световната атлетика, а установи, че законовите права на Семеня са били нарушени по време на съдебния процес. Сега, на фона на стремежа на Световната атлетика да затегне правилата за полова принадлежност чрез въвеждане на тестване за гена SRY преди Световното първенство миналия месец, правният екип на Семеня потвърди, че тя няма да предприема повече обжалвания.

Семеня не е единствената медалистка, която в крайна сметка беше изключена от спорта заради това, че е DSD атлет. Франсин Нионсаба и Маргарет Вамбуй, които споделиха подиума в Рио 2016 с нея, също бяха засегнати. Кенийката Вамбуй говори за тяхното изключване преди Игрите в Токио 2020 и каза пред BBC: "Те прекъснаха кариерите ни, защото това не беше нашият план. Чувствам се зле, че няма да бъда на Олимпиадата заради правилата на Световната атлетика.“

Вамбуй се надяваше да продължи да се състезава, ако правилата се променят, и изтъкна национален законопроект за правата на интерсексуалните, надявайки се той да предизвика промяна на световно ниво. Миналата година кенийското правителство внесе законопроект за интерсексуалните лица, който, ако бъде приет, ще позволи на атлети като Вамбуи да се състезават, без да променят хормоналния си състав. Олимпийската бронзова медалистка беше отказала лечение, тъй като "никога не съм била болна и нямаше как да се съглася да се подложа на каквото и да е лечение против волята си“, заяви Вамбуи.

По-рано Вамбуй също призова за въвеждането на трета категория, за да се позволи на състезатели с високи нива на тестостерон да се състезават в предпочитаните от тях дисциплини. Въпреки че през 2021 г. Световната атлетика заяви, че няма планове да въвежда такава категория и ще се придържа към настоящите си класификации за мъжки и женски състезания, федерацията може да преосмисли позицията си, след като проучване, проведено наскоро от нейния отдел по здравеопазване и наука, разкри, че атлетите с DSD са значително "свръхпредставени“ в големите финали, което компрометира "интегритета на женските състезания“.

Снимки: Gettyimages