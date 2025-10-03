Руси Желев: Нашата психология е да играем с български дух, непримиримост и за победи

Психологията на националния отбор по волейбол на България е да играе с български дух, непримиримост и за победа във всеки мач. Това каза пред БТА световният вицешампион по волейбол от първенството във Филипините Руси Желев, който днес бе посрещнат от ръководството и учениците на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“, както и от Община Стара Загора в изпълнения Културен дом в града, за да бъде поздравен за постигнатия успех с националния отбор на България.

Волейболистът сподели, че еуфорията и емоциите от постигнатия успех все още не са преминали и продължава да получава поздравления и благодарности от феновете.

„Но аз съм този, който трябва да благодари за начина, по който хората приеха успеха на отбора и ни накараха да се чувстваме още по-горди българи, каквито всъщност винаги сме. Най-трудният и важен момент бе подготовката и четирите месеца в Самоков. Свършихме много работа и всичко това ни даде увереност на самото първенство. Психологията ни бе да играем с български дух, непримиримост и за победи. За да спечелиш трябва да вярваш“, каза Руси Желев.

По неговите думи борбата да бъде част от националния отбор през годините и да попадне сред 14-те за Световното първенство е била огромна и трудна в конкуренция с 43-ма волейболисти в разширения състав и 13 на неговия пост, но той се е борил във всеки един момент и на всяка една тренировка.

Относно възходящата линия в представянето на националния отбор по волейбол Желев коментира, че отборът е млад и няма как да записва единствено победи, но всички се учат от грешките си.

„Амбициите ни са големи и ще търсим класиране за Олимпиадата в Лос Анджелис. Ще се опитаме да грабнем още първата възможност за класиране по време на Европейското първенство. Това гарантира възходящата ни линия и точно на игрите през 2028 г. се надявам да бъде върхът в изявите ни. Европейски отбор винаги отива за медал на Олимпийски игри“, посочи Руси Желев.

Той съобщи, че заминава днес за Италия, за да се присъедини към новия си отбор Мачерата и започне подготовка с тима за предстоящия сезон.

„Още утре ще изиграем първата приятелска среща. Искам да се докажа в този отбор и да се утвърдя. Да печелим и имаме добър старт на сезона, който ще бъде много важен за мен. Искам да се развия и да постигна успехи в чужбина. Очаквам силен сезон, да влезем в четворката и да се борим до края за спечелване на промоция в първа дивизия на италианския волейбол“, каза още волейболистът и подчерта, че амбициите да се изкачи до най-високото ниво на волейбола са свързани с най-подходящия за него тим към момента – Мачерата.

Като бивш състезател и капитан на старозагорския Берое той коментира, че градът вече е утвърден като волейболен център, защото вече има няколко състезатели, които са част от различните национални гарнитури на България и разкри очакванията си за представянето на Берое в предстоящия сезон в първенството и Чалъндж Къп.

„Миналия сезон Берое игра на полуфинал и беше близо до финала. Тази година е дал заявка за нещо повече и силно вярвам, че ще успее и ще бъде шампион на страната. Очаквам две победи над Слован в Чалъндж Къп, а как ще се развие представянето на тима в следващата фаза ще преценим след жребия. Отборът може да стигне много напред в турнира и се надявам в Стара Загора да дойде голям европейски отбор за съперник на Берое“, допълни Руси Желев.

Волейболистът отправи и личното си послание към децата, които тепърва започват да тренират волейбол.

„Това, че ги виждам усмихнати и ентусиазирани - радва и мен. Спортът е дисциплина и дори някой от тях да не успее да се реализира като професионален волейболист не е фатално, защото дори тренировките изграждат характер за цял живот. Аз съм спечелил много от това. Опитвам се да бъда пример от малък“, заяви Руси Желев.