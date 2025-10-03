Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Руси Желев: Нашата психология е да играем с български дух, непримиримост и за победи

Руси Желев: Нашата психология е да играем с български дух, непримиримост и за победи

  • 3 окт 2025 | 14:34
  • 381
  • 1
Руси Желев: Нашата психология е да играем с български дух, непримиримост и за победи

Психологията на националния отбор по волейбол на България е да играе с български дух, непримиримост и за победа във всеки мач. Това каза пред БТА световният вицешампион по волейбол от първенството във Филипините Руси Желев, който днес бе посрещнат от ръководството и учениците на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“, както и от Община Стара Загора в изпълнения Културен дом в града, за да бъде поздравен за постигнатия успех с националния отбор на България.

Волейболистът сподели, че еуфорията и емоциите от постигнатия успех все още не са преминали и продължава да получава поздравления и благодарности от феновете.

Стара Загора посрещна световния вицешампион Руси Желев
Стара Загора посрещна световния вицешампион Руси Желев

„Но аз съм този, който трябва да благодари за начина, по който хората приеха успеха на отбора и ни накараха да се чувстваме още по-горди българи, каквито всъщност винаги сме. Най-трудният и важен момент бе подготовката и четирите месеца в Самоков. Свършихме много работа и всичко това ни даде увереност на самото първенство. Психологията ни бе да играем с български дух, непримиримост и за победи. За да спечелиш трябва да вярваш“, каза Руси Желев.

По неговите думи борбата да бъде част от националния отбор през годините и да попадне сред 14-те за Световното първенство е била огромна и трудна в конкуренция с 43-ма волейболисти в разширения състав и 13 на неговия пост, но той се е борил във всеки един момент и на всяка една тренировка.

Относно възходящата линия в представянето на националния отбор по волейбол Желев коментира, че отборът е млад и няма как да записва единствено победи, но всички се учат от грешките си.

„Амбициите ни са големи и ще търсим класиране за Олимпиадата в Лос Анджелис. Ще се опитаме да грабнем още първата възможност за класиране по време на Европейското първенство. Това гарантира възходящата ни линия и точно на игрите през 2028 г. се надявам да бъде върхът в изявите ни. Европейски отбор винаги отива за медал на Олимпийски игри“, посочи Руси Желев.

Той съобщи, че заминава днес за Италия, за да се присъедини към новия си отбор Мачерата и започне подготовка с тима за предстоящия сезон.

„Още утре ще изиграем първата приятелска среща. Искам да се докажа в този отбор и да се утвърдя. Да печелим и имаме добър старт на сезона, който ще бъде много важен за мен. Искам да се развия и да постигна успехи в чужбина. Очаквам силен сезон, да влезем в четворката и да се борим до края за спечелване на промоция в първа дивизия на италианския волейбол“, каза още волейболистът и подчерта, че амбициите да се изкачи до най-високото ниво на волейбола са свързани с най-подходящия за него тим към момента – Мачерата.

Като бивш състезател и капитан на старозагорския Берое той коментира, че градът вече е утвърден като волейболен център, защото вече има няколко състезатели, които са част от различните национални гарнитури на България и разкри очакванията си за представянето на Берое в предстоящия сезон в първенството и Чалъндж Къп.

„Миналия сезон Берое игра на полуфинал и беше близо до финала. Тази година е дал заявка за нещо повече и силно вярвам, че ще успее и ще бъде шампион на страната. Очаквам две победи над Слован в Чалъндж Къп, а как ще се развие представянето на тима в следващата фаза ще преценим след жребия. Отборът може да стигне много напред в турнира и се надявам в Стара Загора да дойде голям европейски отбор за съперник на Берое“, допълни Руси Желев.

Волейболистът отправи и личното си послание към децата, които тепърва започват да тренират волейбол.

„Това, че ги виждам усмихнати и ентусиазирани - радва и мен. Спортът е дисциплина и дори някой от тях да не успее да се реализира като професионален волейболист не е фатално, защото дори тренировките изграждат характер за цял живот. Аз съм спечелил много от това. Опитвам се да бъда пример от малък“, заяви Руси Желев.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Георги Татаров се видя със съотборници и треньори в ЦСКА

Георги Татаров се видя със съотборници и треньори в ЦСКА

  • 3 окт 2025 | 14:02
  • 824
  • 0
Стара Загора посрещна световния вицешампион Руси Желев

Стара Загора посрещна световния вицешампион Руси Желев

  • 3 окт 2025 | 13:54
  • 844
  • 0
Ванеса Агбортаби остава в Марица и през новия сезон

Ванеса Агбортаби остава в Марица и през новия сезон

  • 3 окт 2025 | 11:59
  • 610
  • 0
Монтана проведе последна тренировка преди участието си на "Борис Гюдеров"

Монтана проведе последна тренировка преди участието си на "Борис Гюдеров"

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 808
  • 1
Стоил Палев се отказа от дадената му почивка и възобнови тренировки с Левски

Стоил Палев се отказа от дадената му почивка и възобнови тренировки с Левски

  • 2 окт 2025 | 18:46
  • 2593
  • 3
Община Варна събра баскетболистите и волейболистите на Черно море, национален герой също беше с тях

Община Варна събра баскетболистите и волейболистите на Черно море, национален герой също беше с тях

  • 2 окт 2025 | 16:38
  • 4173
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 1860
  • 2
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 21947
  • 75
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 10110
  • 24
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Турция с всичките си големи звезди срещу България

  • 3 окт 2025 | 14:55
  • 2642
  • 0
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 6555
  • 8
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 4796
  • 6