Мелиса Джеферсън-Уудън разкри как смята да подобри световните рекорди на Флорънс Грифит-Джойнър

Мелиса Джеферсън-Уудън официално потвърди статута си на един от най-големите изгряващи таланти и вече се е прицелила в световните рекорди на Флорънс Грифит-Джойнър. Бронзовата олимпийска медалистка на 100 метра наскоро стана втората жена след Шели-Ан Фрейзър-Прайс, която печели три златни медала на едно световно първенство.

Мелиса Джеферсън-Уудън постигна този успех на току-що приключилото Световно първенство по лека атлетика в Токио, спечелвайки злато на 100 м, 200 м и в щафетата 4х100 м при жените.

Тя стана четвъртата най-бърза жена в света, след като записа време от 10.61 секунди, за да спечели финала на 100 метра за жени, и сега вярва, че световните рекорди са напълно достижими.

Световните рекорди на 100 и 200 метра за жени са съответно 10.49 секунди и 21.34 секунди, поставени от покойната Флорънс Грифит-Джойнър през 1988 г.

В интервю за CNN Sport родената в Южна Каролина атлетка разкри, че иска да постигне още повече. Нейното победно време от 10.61 секунди беше и рекорд на световните първенства.

Това време също така отбеляза най-голямата разлика в историята на дисциплината, тъй като тя пресече финалната линия с 0.14 секунди пред сребърната медалистка Тина Клейтън.

Превъзходното ѝ представяне я оставя само на 0.12 секунди от световния рекорд на 100 метра за жени от 10.49 секунди.

"Най-важното за мен, ако искам да подобря световния рекорд и да стана световна рекордьорка, няма да бъде преследването на времето“, разкри Мелиса Джеферсън-Уудън. "Ще трябва да направя нещо много подобно на това, което направих тази година, а именно просто да се съсредоточа върху себе си, върху изпълнението си, да слушам треньорите си и да се обградя с хора, които ще ме отведат там, където трябва да бъда.“

Подобряването на 37-годишен рекорд ще бъде огромно предизвикателство, но тя и в миналото е приемала трудни задачи, както доказва впечатляващият ѝ възход от олимпийска бронзова медалистка до носителка на тройна корона от световно първенство.

Мелиса Джеферсън-Уудън призна, че предпочита да бъде в ролята на преследвач и се наслаждава на предизвикателствата, които се изправят на пътя ѝ. Джеферсън-Уудън вярва, че успехът ѝ се дължи на нейното възпитание.

Израстването ѝ в Джорджтаун, Южна Каролина, и участието ѝ в по-малка програма от Дивизия I в колежа ѝ дават уникална мотивация да постигне повече, отколкото повечето могат да си представят.

"Поглеждайки към моя път и откъде започнах, хората често са объркани как съм стигнала дотук“, каза тя. "Мисля, че това не направи нищо друго, освен да ме подготви за самия момент, в който се намирам сега... Знам, че въпреки че вече съм на една от най-големите сцени, хората започват да виждат коя съм всъщност, и това определено е нещо, което ме е подготвило.“

С наближаването на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. надеждите на Мелиса Джеферсън-Уудън да запише трайно името си в историята нарастват.

Само шепа жени са печелили златен медал както от световно първенство, така и от олимпийски игри, а тя има възможността да го направи на родна земя.

