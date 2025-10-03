Георги Татаров се видя със съотборници и треньори в ЦСКА

Волейболистът Георги Татаров, който стана световен вицешампион по волейбол на първенството във Филипините, посети родния си клуб ЦСКА, за да се види със съотборници и треньори.

22-годишният посрещач е състезател на италианския Гротадзолина, къде вече игра един сезон.

„Георги Татаров посети любимия си клуб-ЦСКА, за да се види с бивши съотборници и треньори. Всички бяха много щастливи да му се порадват и да го поздравят за сребърния медал от Световното първенство. Пожелаваме му още много успехи и медали!“, се казва в съобщението на волейболен клуб ЦСКА.