  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Георги Татаров се видя със съотборници и треньори в ЦСКА

Георги Татаров се видя със съотборници и треньори в ЦСКА

  • 3 окт 2025 | 14:02
  • 818
  • 0

Волейболистът Георги Татаров, който стана световен вицешампион по волейбол на първенството във Филипините, посети родния си клуб ЦСКА, за да се види със съотборници и треньори.

22-годишният посрещач е състезател на италианския Гротадзолина, къде вече игра един сезон.

„Георги Татаров посети любимия си клуб-ЦСКА, за да се види с бивши съотборници и треньори. Всички бяха много щастливи да му се порадват и да го поздравят за сребърния медал от Световното първенство. Пожелаваме му още много успехи и медали!“, се казва в съобщението на волейболен клуб ЦСКА.

