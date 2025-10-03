Популярни
  3. Антони се нахвърли на Манчестър Юнайтед: Не ме уважаваха, дори "добро утро" не ми казваха

  • 3 окт 2025 | 16:23
  • 980
  • 0
В интервю за ESPN Brasil Антони обвини Манчестър Юнайтед в неуважение заради отношението, което е получил. 25-годишният бразилски национал беше привлечен за 95 милиона евро от Аякс през лятото на 2022 г., но се оказа "провал" на "Олд Трафорд", като така и не оправда големите очаквания към него. През януари той беше даден под наем на Бетис, а през летния трансферен прозорец премина за постоянно в клуба от Севиля за 22 милиона евро (плюс три милиона бонуси) за половината от правата му.

"Не съм човек, който обича да се забърква в полемики, който сочи с пръст хората. Всъщност дори няма да споменавам ничие име, но мисля, че имаше липса на уважение от страна на клуба към мен, включително и на възпитание – никой не ми казваше "добро утро" или "добър ден". За мен това е минало и не искам да му придавам голямо значение, аз съм човек, който поема отговорностите си, но в Манчестър всичко, което се случи извън терена, повлия на представянето ми.

Знам добре какъв потенциал имам, какви са качествата ми, неслучайно играх на Световното първенство за Бразилия и вече се завърнах в националния отбор. Аз също имах вина, че нещата не се получиха в Манчестър Юнайтед, но предпочитам да гледам на чашата като наполовина пълна и това беше период, който ми послужи да опозная себе си по-добре“, заяви левичарят.

