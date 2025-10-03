Гари Уилсън влезе в историята с шести максимум

Гари Уилсън направи шестия максимален брейк в кариерата си по време на победата си с 6:3 над Артемийс Зизинс в квалификационния кръг на Международния шампионат.

Световният номер 17 реализира перфектния си брейк в последния фрейм, след като по-рано бе записал серии от 133, 61 и 79 точки. Той става десетият играч, достигнал шест официални максимални брейка от 147 точки, и вече е в позиция да спечели наградата от £5,000 за най-висок брейк.

Това е 228-ият максимум в историята на снукъра и 11-тият за сезона, само на четири от рекорда от 15, поставен миналия сезон.

Али Картър направи най-високия брейк от 105 точки при победата си с 6:0 над Лиъм Греъм, с което си осигури място във финалните етапи в Нанкин през ноември. Майкъл Холт се наложи над Риан Евънс с 6:2 с най-добър брейк от 110, докато Арън Хил спечели дербито на Корк срещу Леоне Кроули с категоричното 6:1.