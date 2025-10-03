Пътят на Ангуло от неизвестността до световния триумф

Джулейси Ангуло застана на пистата за хвърляне на копие на Световното първенство по лека атлетика в Токио 25, носейки тежестта на своето семейство, своята страна и спомени, които все още я нараняват дълбоко.

Само месец по-рано тя губи брат си, жертва на насилие в Еквадор. Ангуло израства в бедност, често несигурна дали мечтите ѝ могат да оцелеят в трудните условия на семейството ѝ. Въпреки това, на Световното първенство по лека атлетика в Токио 25, на най-голямата спортна сцена, 24-годишната атлетка записа името си в историята.

Вторият ѝ опит във финала достигна 65.12 метра, с което тя добави два метра към националния рекорд, поставен в квалификациите, и излезе начело в класирането. Тя удържа преднината си и стана първата жена от Еквадор, спечелила световна титла в леката атлетика.

За нация от 18.1 милиона души, чиято атлетическа гордост дълго време се крепеше на великия състезател в спортното ходене Джеферсън Перес, трикратен световен шампион, това бележи началото на нова глава.

"Целта ми тук беше просто да стигна до финала, така че съм в шок. Все още не мога да повярвам“, каза тя със сълзи на очи. "Този медал е за майка ми, която винаги е моята движеща сила да продължавам да се боря, и за брат ми, когото загубих преди месец. Този медал е за моето семейство, за всички, които вярваха в мен.“

Ангуло пристигна в Токио като 14-та в стартовия списък, до голяма степен непозната извън Южна Америка. Тя никога не се беше състезавала в Диамантената лига или в събитие от златния Континентален тур. Не успя да стигне до финалите на световните първенства през 2022 и 2023 г. и малцина я включваха в сметките за медал преди тазгодишния шампионат.

Но този път, водена от упоритост и саможертва, Ангуло изуми фаворитките. В квалификациите тя хвърли 63.25 метра – национален рекорд, който я изпрати на финал. 24 часа по-късно тя го подобри отново. Нейният победен резултат надделя над Анете Сиетиня от Латвия (64.64 м) и Макензи Литъл от Австралия (63.58 м) в един от най-изненадващите финали в хвърлянето на копие за жени в последно време.

Медал, изкован от саможертва, вяра и постоянство. "Твърде много жертви“, каза тя, попитана за факторите, довели до пробива ѝ в Токио. "Напускала съм дома си за месеци, за да тренирам в чужбина, защото в Еквадор няма подходящи съоръжения – нито писта, нито треньор наблизо. Моят треньор е в друга държава, на 3500 километра, но въпреки това намерихме начин. Ето защо този медал означава толкова много.“

Кариерата ѝ вече е преминала през бури. Две операции на лявото коляно някога заплашват да сложат край на амбициите ѝ. Икономическите трудности я принуждават да избира между тренировките и нуждите на семейството. Но тя черпи вдъхновение от колумбийката Флор Денис Руис Уртадо, нейна партньорка в тренировките и световна вицешампионка за 2023 г., и пренася тази вяра в Токио.

"Вярвам на треньора си и вярвам в себе си“, каза Ангуло. "Гордея се с Еквадор, гордея се с Латинска Америка, гордея се с всички жени, които продължават да се борят. С този медал много врати ще се отворят за мен. Но имаме нужда от подкрепа – не само за мен, а за всички еквадорски атлети.“

Дълго преди Токио Ангуло постоянно вдига летвата в еквадорското хвърляне на копие. Тя поставя първия си национален рекорд за жени на 16-годишна възраст, хвърляйки 53.23 м, за да спечели националната титла през 2017 г., а две седмици по-късно подобрява постижението си на 54.00 м, за да спечели южноамериканската титла.

През 2018 г. тя достига финала на Световното първенство до 20 години в Тампере, а година по-късно печели Панамериканската титла до 20 години с южноамерикански рекорд в същата възрастова група от 58.96 м.

Тя преминава границата от 60 метра за първи път през 2022 г. Същата година печели Иберо-американското първенство, Южноамериканското първенство до 23 години и взима бронз на Южноамериканските игри.

В началото на тази година тя даде тласък на инерцията си, като хвърли национален рекорд от 62.25 м, за да вземе сребро на Южноамериканското първенство. В края на август тя го подобри на 62.33 м в последното си състезание преди да замине за Токио.

От полята на Есмералдас до световната сцена, победният опит на Ангуло в японската столица прелетя не просто над 65 метра – той премина през поколения, от трудности и загуба до надежда и триумф, утвърждавайки я като една от великите копиехвъргачки на своето време.

Ишита Агарвал за World Athletics

Снимки: Gettyimages