Крипа ще тества силите си на 10 км в историческото състезание в Тренто

Победителят в полумаратона от Европейското първенство по лека атлетика в Рим 2024 Йеманеберхан Крипа ще се състезава на родна земя в престижната надпревара на 10 км в Тренто в събота, 4 октомври.

Това ще бъде 78-ото издание на историческото улично състезание, в което бегачите правят обиколки от по 1 км в историческия център на Тренто в ранната вечер. Крипа, който е европейски шампион на 10 000 метра за 2022 г., ще се изправи срещу миналогодишния победител Чарлс Ротич от Кения.

Сред предишните победители в състезанието са олимпийският шампион в маратона от Италия Стефано Балдини, петкратният световен шампион по крос кънтри Пол Тергат от Кения и трикратният олимпийски златен медалист Кенениса Бекеле от Етиопия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages