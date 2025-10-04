Ще успеят ли "соколите" да объркат сметките на ЦСКА 1948?

Популярни
  • 4 окт 2025 | 07:44
  • 1083
  • 1
ЦСКА 1948 и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в двубой от 11-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Витоша" е от 15:15 часа и ще бъде ръководен от Кристиян Колев.

"Червените" влизат в сблъсъка от втората позиция в класирането, докато гостите се намират на девето място в подреждането. И двата отбора са в серия от три поредни срещи без загуба - тимът на Иван Стоянов победи последователно Славия, Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив), а "соколите" се наложиха над Арда и Монтана, след което завършиха наравно със Славия.

Домакините ще търсят задължителен успех, с който да останат близо до върха, а ако временният лидер Левски допусне грешка, то те могат да оглавят таблицата. Момчетата на Гьоко Хаджиевски обаче са готови да объркат сметките на своя противник и ще направят всичко възможно да си тръгнат поне с точка от Бистрица.

Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948

Добрата новина за Иван Стоянов е, че няма кадрови проблеми в състава и ще може да разчита на всички свои футболисти днес.

Аут за Спартак пък са контузените Деян Лозев и Колако Джонсън.

ЦСКА 1948 - Спартак (Варна)

Начало: 15:15 часа
Съдия: Кристиян Колев
Стадион: "Витоша", Бистрица

